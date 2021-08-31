فعاليات «معرض دبي للطيران 2021» تنطلق 14 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ■ وام

تواصل وزارة الدفاع ومطارات دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وهيئة دبي للطيران المدني، المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، اجتماعاتها التنسيقية للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات للدورة الـ17 التي ستقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمطار «دبي ورلد سنترال» الدولي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض.

وأثنى المستشار العسكري لوزير الدولة لشؤون الدفاع المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، خلال الاجتماع، الذي حضره نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية، اللواء حسن محمد الشيباني، ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية، وممثلون من شرطة دبي على جهود كل الجهات المنظمة والداعمة التي تهدف إلى تميز وتفرد معرض دبي للطيران 2021 في دورته الاستثنائية والذي يتزامن مع احتضان الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة «عام الخمسين»، ونجاح الدولة في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية بسبب «كوفيد-19»، ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران ليكون في صدارة المعارض العالمية المماثلة من كل الجوانب التنظيمية والتكنولوجية والأمنية من خلال بناء القدرات التكنولوجية ونقل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير والقيم.

وأكد البلوشي، أن استضافة المعرض تعد نجاحاً لدولة الإمارات وإمارة دبي لما يحققه من إنجازات على المستويات والصعد كافة، متوقعاً أن تحقق هذه الدورة الاستثنائيةقفزات نوعية في عدد الزوار والوفود والصفقات، لافتاً إلى مشاركة دول جديدة وللمرة الأولى في المعرض، ما يرسخ المكانة الدولية لدبي، وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحدة من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الطيران والفضاء، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم، مشيراً إلى مشاركة فرق استعراضات طيران عالمية ولأول مرة في المنطقة.

من جهتها، أوضحت اللجنة أن المعرض والمؤتمر المصاحب، سيعقدان بمشاركة واسعة من قبل الشركات والوفود على حد سواء، حيث يتم حالياً وضع التحضيرات النهائية لإطلاق هذه الفعاليات حسب الخطط وبرامج العمل الموضوعة والمعتمدة لتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، بهدف تنظيم دورة استثنائية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من «كوفيد-19»، والمساهمة في تعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها إمارة دبي كعاصمة إقليمية رائدة في قطاع سياحة الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة إرسالها كل الدعوات الرسمية للوفود من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر، حيث تم تأكيد مشاركة كوكبة واسعة من الوفود الرسمية من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية، كما تواصل اللجنة استقبالها للعديد من الردود الإيجابية، الأمر الذي يؤكد على المكانة والثقة والدور المحوري الذي تلعبه هذه الفعاليات في قطاع معارض الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد متصل، أوضحت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطيران 2021، أنها استكملت القوائم النهائية للمتحدثين والمشاركين في المؤتمر المصاحب لمعرض دبي للطيران، بعنوان «الدور المتنامي للجو والفضاء والفضاء السيبراني في العمليات متعددة المجالات»، والذي سيعقد بتاريخ 13 نوفمبر في إمارة دبي، وسيجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة أن دولة الإمارات وجهة جاذبة وآمنة ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم، وهي على جاهزية تامة لاستضافة العالم من جديد في دبي، من خلال معرض دبي للطيران 2021 وفي دورته الـ17.

• استضافة المعرض تعد نجاحاً لدولة الإمارات وإمارة دبي لما يحققه من إنجازات على المستويات والصعد كافة.

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