«استثمر في دبي».. أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت منصة «استثمر في دبي» جائزة أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين للعام 2021، وذلك ضمن جوائز مجلة «وورلد إيكونوميك» السنوية، والتي تُكرم المؤسسات والشركات وقادة الفكر بمجالات أفضل الحلول المبتكرة في القطاع المالي واقتصاد الابتكار العالمي.

وجهة عالمية

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الجائزة تأتي تأكيداً على مكانة دبي، باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار، والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وتماشياً مع جهود حكومة دبي الرامية إلى رقمنة الأعمال انسجاماً مع الرؤية المستقبلية للإمارة.

كما تأتي هذه الجائزة العالمية للمنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال «استثمر في دبي»، تكريماً لما قدمته المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، ونظراً لدورها الحيوي في زيادة فرص الاستثمار، وتوسيع دائرة جذب رؤوس الأموال، واستقطاب المواهب وأصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة، فضلاً عن تسهيل كل الإجراءات ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة، لتكون بذلك أكبر منصة موحدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة.

المدينة الأذكي

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن منصة «استثمر في دبي» تعكس التزام الإمارة بتحقيق رؤيتها في التحول إلى المدينة الأذكى في العالم، ولتكون الوجهة العالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة والعالم.

وأضاف: «يسعدنا وصول هذه المنصة المبتكرة والفوائد التي تقدمها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم إلى مستوى عالمي، وأن تنال تكريماً مثالياً من (وورلد إيكونوميك)، كونها منصة متكاملة»، لافتاً إلى أن «استثمر في دبي» تجسد أيضاً الجهود المشتركة للجهات الحكومية في دبي في مجال تبسيط وتسهيل ممارسة وبدء الأعمال، ودفع التحول الذكي للاقتصاد في الإمارة.

تبني التكنولوجيا

من جانبه، أكد المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد المنصوري، أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي جعلت من دبي وجهة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إرساء أسس تحفيز ونمو اقتصاد الإمارة وتصميم خدمات وحلول رقمية مبتكرة تغطي كل جوانب الحياة في مدينة دبي، فقد نجحت «دبي الرقمية» بحصول منصة «استثمر في دبي» على جائزة «أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين لعام 2021».

وأضاف: «نفتخر بإضافة هذا التكريم إلى سجل إنجازات (دبي الرقمية) الحافل بخدمات وحلول رقمية مبتكرة»، معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق مع شركاء «دبي الرقمية» في اقتصادية دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ولفت إلى أن جهود فرق العمل أثمرت عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجال تطوير الخدمات الذكية، كان أبرزها منصة «استثمر في دبي» التي قدمت قيمة حقيقية للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال.

«استثمر في دبي»

طورت «دبي الرقمية»، الجهة الحكومية المكلفة بضمان التحول الرقمي الشامل لدبي، منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae) الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في فبراير الماضي، بالشراكة مع اقتصادية دبي، وبإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فضلاً عن جهات حكومية اتحادية ومحلية في الإمارة، أبرزها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس المناطق الحرة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وسياحة دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

نافذة رقمية موحدة

تم تصميم منصة «استثمر في دبي» بهدف توفير نافذة رقمية موحدة، تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال بضع دقائق فقط، بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، عبر توظيف الشبكات الحكومية، وتسخير التكنولوجيا المتطورة لضمان سهولة وسلاسة رحلة المستثمر لتأسيس الأعمال.

ويتم تطوير البنية التحتية لمنصة «استثمر في دبي»، وتعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لفتح الرخص التجارية للمستثمرين، كما تدعم المنصة عملية التحول الرقمي الشامل والمتكامل لمدينة دبي، وتسريع مسارات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق خدماته ليشمل القطاعات كافة، بما فيها قطاع الاستثمار والأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news