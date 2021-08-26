«حُرة مدينة مصدر» تطلق حزمة خدمات لتأسيس شركات رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت المنطقة الحرة في «مدينة مصدر» حزمة جديدة لخدمات تأسيس الشركات، مخصصة لرائدات الأعمال، بهدف تعزيز نمو الشركات التي تديرها النساء في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، والذي يقام العام الجاري تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع الاحتفالات بـ«عام الخمسين» واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، عبدالله بالعلاء، إن شركة «مصدر» أدركت منذ تأسيسها أهمية الدور المحوري للمرأة في جهود بناء مستقبل أكثر استدامة، لافتاً إلى أن المنطقة الحرة في «مدينة مصدر» تعمل على تجسيد هذه التوجهات بما ينسجم أيضاً مع أهداف دولة الإمارات المتمثلة في تحقيق أكبر قدر من الموازنة بين الجنسين، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف: «تعهدت دولة الإمارات في عام 2017، بتقديم 50 مليون دولار لدعم صندوق مبادرة تمويل رائدات الأعمال، كما قدمت العديد من المبادرات لزيادة تشجيع ريادة الأعمال النسائية، من بينها تأسيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي».

بدورها، قالت مديرة المنطقة الحرة في «مدينة مصدر» بالإنابة، مسرة العامري، إن المنطقة الحرة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة نظراً لمساهمتها المهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، والتي ترمي إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

وأضافت: «تشارك المرأة في (مدينة مصدر) بدور رئيس في ما يتحقق من تقدم ضمن المدينة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وتقنيات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتنقل، والمياه، والتطوير العقاري المستدام».

ولفتت إلى أن «مدينة مصدر» تقدم حزمة أعمال تنافسية ستتيح لمزيد من رائدات الأعمال تأسيس شركاتهن فيها.

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