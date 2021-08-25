قبول 24 شركة مبتكرة ضمن مُسرّع «صندوق محمد بن راشد للابتكار»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، عن قبول 24 شركة مبتكرة جديدة في برنامج المسرّع، ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من البرنامج في سبتمبر 2021.

ويعد برنامج المسرّع إحدى أبرز مبادرات الصندوق الرئيسة، إذ يوفر للمبتكرين فرصة تنفيذ خطط الأعمال، وتوسيع نطاق العمليات، والاستفادة من خبرات المختصين، وتعزيز النمو، والوصول إلى الأسواق والمستثمرين المحتملين، ومساعدتهم على تقديم عروضهم بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ووفقاً لبيان صدر أمس، فإن المجموعة الجديدة من الشركات هي الأكبر في البرنامج، وقد وقع الاختيار عليها بعد مراجعة طلبات أكثر من 150 شركة، كما يقع المقر الرئيس لـ13 من الشركات المبتكرة في دولة الإمارات، في حين تعمل الشركات المبتكرة الـ11 الأخرى من مقار تتوزع على ثلاث قارات، مع وجود تجاري لمعظمها في دولة الإمارات.

وعلى صعيد مستوى الأعمال، فإن 50% من الشركات في مرحلة النمو، في حين وصلت 25% منها إلى مرحلة الدخول إلى السوق، مقابل 25% منها في مرحلة تطوير النموذج المبدئي.

دعم الريادة

ورحبت الرئيسة التنفيذية للابتكار ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي، بالمجموعة الجديدة من الشركات المبتكرة في برنامج المسرّع، لدعم رحلتها الريادية، عبر تزويدها بالأدوات التي تحتاج إليها للارتقاء بابتكاراتها نحو آفاق جديدة.

وأضافت: «أصبحت دولة الإمارات حالياً مركزاً رئيساً تلتقي فيه الأعمال المبتكرة مع رواد الأعمال القادمين من مجالات وخلفيات متنوعة، ويفرض ذلك الحاجة إلى التعاون مع شركاء جديرين بالثقة، مثل (صندوق محمد بن راشد للابتكار)، لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات».

قطاعات رئيسة

ولفت البيان إلى تنوع مجالات عمل الشركات الـ24 الجديدة، لتشمل قطاعات رئيسة حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، منها التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والمياه، والنقل. وأوضح أن برنامج مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار، أسهم خلال الأعوام الماضية، في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات بشكل كبير.

ومنذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2018، استقطب المسرّع 78 شركة مبتكرة من 65 دولة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء، ويركز المسرع على رعاية رواد الأعمال المحليين وتطويرهم، بهدف ترسيخ منظومة الابتكار في الدولة.

• المقر الرئيس لـ13 من الشركات المبتكرة يقع في دولة الإمارات، والـ11 الأخرى تتوزع على ثلاث قارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news