«تراخيص» تنفذ 5300 حملة تفتيش مجتمعية خلال النصف الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نفذت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أكثر من 5300 حملة تفتيش داخل نطاق المجمعات السكنية بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2021، والتي أسفرت عن رصد وتحرير 550 مخالفة.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة، المهندس عبد الله بالهول، إن إدارة الهندسة المدنية في الدائرة نفذت عدداً من الحملات التفتيشية في المناطق التي تشرف عليها، ووفقاً لمعايير معتمدة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

ولفت بالهول إلى أن حملات التفتيش تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنشآت السكنية لضمان بيئة آمنة للقاطنين فيها، وللتحقق من عدم وجود أي نشاط غير قانوني ضمن نطاق المجتمعات التي تشرف عليها الدائرة، مشيراً إلى جهود فرق التفتيش للتأكد من امتثال الأفراد للإجراءات والتعليمات، وضبط المخالفات، وتحرير الغرامات ضد حالات عدم الامتثال، فضلاً عن مباشرة توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي تقرها «تراخيص» بشأن ضوابط الالتزام المجتمعي.

وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 5300 حملة تفتيش خلال النصف الأول من 2021، في ما تم رصد 550 مخالفة، منها 541 مخالفة متعلقة بالتزاحم السكاني، وتسع مخالفات مرتبطة بسكن عزاب في فلل سكنية خاصة بالعائلات.

وشدد بالهول على أهمية تقيد سكان المجتمعات السكنية بالقوانين والاشتراطات الصادرة والامتثال للوائح التنظيمية، لتجنب المخالفات والغرامات، مؤكداً أن عمليات التفتيش مستمرة لضمان التزام مالكي وقاطني ومستخدمي المرافق والمجمعات السكنية باللوائح والقوانين المتبعة داخل مجمعات التطوير الخاصة التي تشرف عليها تراخيص.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news