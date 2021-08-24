«أدنوك للإمداد» تستحوذ على 6 قوارب إرساء جديدة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن استحواذها على ستة قوارب إرساء، لتوفير الخدمات البحرية الهامة عبر الموانئ البترولية في أبوظبي.

وأفادت في بيان اليوم، بأنه تم التعاقد على شراء القوارب الستة، وهي من نوع «Damen Stan Tug 1606»، بشكل مباشر من شركة «البواردي دامن» من مقرها في إمارة الشارقة، وذلك في إطار التزام «مجموعة أدنوك» بتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر عملياتها.

وسيدعم الاستحواذ اتفاقية مدتها 25 عاماً وقعتها «أدنوك للإمداد والخدمات»، العام الماضي، مع «هيئة الموانئ البترولية» لتقديم خدمات بحرية متخصصة في جميع الموانئ البترولية في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن الاستحواذ على هذه القوارب الحديثة من «البواردي دامن» يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع أسطولها، وتمكينها من تقديم خدمات بحرية عالية التخصص، بما في ذلك عمليات الموانئ الشاملة للمتعاملين في دولة الإمارات وحول العالم، مؤكداً الالتزام بتعزيز وتوسيع عمليات الشركة، والمساهمة في تطوير قدرات بناء وصيانة السفن المتطورة داخل دولة الإمارات.

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لعمليات النقل البحري والشحن، ونحن نساهم في تعزيز بيئة الأعمال لقطاع الشحن والقطاعات المرتبطة به من خلال هذا النوع من الاستثمارات».

من جانبه، قال مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة «البواردي دامن»، باسكال سلينجرلاند: «استثمرنا بكثافة في قاعدتنا بدولة الإمارات من خلال مرافق جديدة لبناء وصيانة السفن، حتى نتمكن من تقديم مجموعة كاملة من التصليحات والمتطلبات الفنية للسفن، ويشمل ذلك بناء قوارب جديدة وحوض جاف، إضافة إلى فريق خدمات يقدم خدمات متخصصة للقطاع البحري».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news