«HiDubai» تختتم مسابقة «القائمة المستحيلة» بحصول 14 فائزاً على 50 ألف درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت منصة «HiDubai.com»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باقتصادية دبي، مسابقة «القائمة المستحيلة»، من خلال منح 14 جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم.

أقيم حفل توزيع الجوائز بحضور مدير قسم السحوبات بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي، يوسف الشيباني.

وبدأت مسابقة «القائمة المستحيلة» في 18 إبريل 2021، وكانت مفتوحة للمقيمين في دبي وزوّارها على حد سواء، حيث كان على المستخدمين وضع قائمة مفضلة بتصنيفات وأنشطة تروق لهم على (منصة HiDubai) ومشاركتها على المنصات الاجتماعية، للحصول على متابعين لتوسعة انتشارها رقمياً.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تجوري كوم»، الشركة المالكة لمنصة HiDubai.com، عبدالباسط الجناحي: «تعد دبي المدينة الأولى في العالم التي تدرج جميع الشركات التجارية على منصة رقمية موحدة، توفر لها حضوراً رقمياً مجانياً. وحققت المسابقة الفائدة لعدد 11 ألفاً و871 شركة مسجلة في إمارة دبي، ما زاد من انتشارها ونموها من خلال المنصة التي سهلت بدورها وصول المستخدمين إلى تلك الشركات».

وجذبت مسابقة «القائمة المستحيلة» 1826 مشاركاً أدرجوا مواقعهم المفضلة في جميع أنحاء دبي، وحصلوا على إجمالي 92 ألفاً و542 متابعاً، وقد وصل إجمالي عدد مستخدمي المنصة إلى 1.06 مليون مستخدم.

وفاز بالجائزة الأولى، عرفان هزاري، وحصل على مبلغ 15 ألف درهم عن قائمته التي ضمت 22 ألفاً و687 متابعاً. وقال: «كان من المستحيل حقاً اختيار بعض الشركات التجارية من بين العديد من الأسماء». وشكر منصة HiDubai على إتاحة فرصة المشاركة في المسابقة.

وجاءت مايرل جونزالس، في المرتبة الثانية في المسابقة، وحصلت على 10 آلاف درهم، ووزعت بقية الجوائز على 12 فائزاً، بقيمة 5000 درهم، و2000 درهم، و1000 درهم.

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