«أبوظبي الإسلامي» يطلق «مصرف أموالي» لشريحة الصغار والشباب حتى 18 عاما

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي







أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي رسميا، اليوم، مصرف «أموالي» وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم، يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينج، في مؤتمر صحفي أمس، إن «المصرف الجديد يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية المدعومة للشباب بحلول تكنولوجية متطوّرة بإشراف كامل من أولياء الأمور».

ولفت إلى أن «أبوظبي الإسلامي» حريص على استقطاب شريحة الشباب من العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية وأصبح لديه حاليا أكثر من 100 ألف عميل دون سن 24 عاماً وذلك انسجاماً مع هدفه المتمثّل في تعزيز وصول الشباب إلى خدمات ومنتجات مالية آمنة.

وأوضح أنه بإمكان أولياء الأمور، فتح حساب «أموالي» عبر هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية من مصرف أبوظبي الإسلامي وعقب تنشيط الحساب سيتمكّن الشباب والصغار من تنزيل تطبيق «أموالي» وتنشيط وصولهم إلى حساباتهم المصرفية، كما يمكنهم من اختيار تصميم بطاقة الخصم المباشر والتي سيتم استخدامها في عمليات التسوّق المُعتادة عبر الإنترنت وغيرها من معاملات الدفع عبر خدمة «أبل باي» وخدمات المحافظ الإلكترونية الأخرى عبر الهواتف الذكية.

من جانبها، قالت رئيسة قطاع الخدمات المصرفية للشباب لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، راوية القادر، إن «فتح حسابات (أموالي) يتم مجانا وبدون أي رسوم إضافية لعملاء أبو ظبي الإسلامي»، مشيرة إلى انه يتم فتح حسابات (أموالي) بدون أي معاملات ورقية أو توقيعات وبدون زيارة أي فرع من فروع مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونوهت إلى أنه سيتم تجهيز تطبيق «أموالي» بحلول تخطيط ومراقبة مالية ذكية، مما سيعزز معرفة الشباب والصغار حول كيفية إدارة أموالهم بكفاءة عالية، مشددة على أنه لا يلزم عند فتح الحساب، الالتزام بحد أدنى للرصيد، كما يحق لأصحاب حساب «أموالي» الحصول على إعفاء من رسوم النزول عن الحد الأدنى.

وأكدت أنه يتم وضع حدود لمعاملات بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب «أموالي»، حيث أن الحد اليومي الأقصى لمعاملات الشراء هو 15 ألف درهم، كما أن الحد الأقصى اليومي للتحويلات الداخلية إلى حسابات «أموالي» من مصرف أبوظبي الإسلامي الأخرى ومعاملات السحب من أجهزة الصراف الآلي هو 500 درهم، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا إيقاف أو إعادة تفعيل أو الإيقاف الدائم لبطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم لإجراء أنواع مختلفة من المعاملات عبر تطبيق الهاتف المتحرك المصرف الخاص بالعميل.

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