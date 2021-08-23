«إمداد» تزود «قرية إكسبو» بخدمات متكاملة لإدارة المرافق

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المطورة لمشروع «قرية إكسبو»، وهي المجمع السكني الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن توقيع اتفاقية مع «مجموعة إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتزويد «قرية إكسبو» بخدمات متكاملة لإدارة المرافق.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبد الكريم جلفار، والرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إمداد»، محمود رشيد.

وستغطي الاتفاقية التي تمتد لمدة خمس سنوات، «قرية إكسبو» المُشيدة على مساحة إجمالية تصل إلى نحو أربعة ملايين و892 ألف قدم مربعة، والتي سيقيم فيها المشاركون في «إكسبو 2020 دبي».

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «إمداد» فريقاً متخصصاً يضم 165 فنياً وعامل تنظيفٍ لتقديم مجموعةٍ واسعةٍ من خدمات إدارة المرافق في مختلف المرافق السكنية والتجارية والمجتمعية في «قرية إكسبو». كما ستقدم «إمداد» خدمات توريد العمالة والتنظيف المتخصصة، والتي تشمل التنظيف العام وتنظيف أحواض السباحة، وتعقيم وتنظيف خزانات المياه، إلى جانب الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والأعمال المدنية، وخدمات البنية التحتية.

وقال جلفار إن مركز دبي التجاري العالمي يلعب دوراً حيوياً في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم «إكسبو 2020 دبي» من خلال تطوير «قرية إكسبو»، التي بدأت فعلياً بالترحيب بالمشاركين في الحدث العالمي.

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع (إمداد) على مدى الأعوام الخمس المقبلة، التزامنا باستدامة عمليات (قرية إكسبو)، والتي ستُخصص بعد انتهاء فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، لتلبية الطلب المتوقع لـ(دستركت 2020) المخطط تطويرها مستقبلاً».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إمداد»، محمود رشيد، أن «إمداد» ستقدم بموجب هذا العقد خدماتٍ آمنةٍ وصحيةٍ وفعالةٍ في مختلف مرافق «قرية إكسبو»، لافتاً إىل أن فوز «إمداد» بهذا العقد يمنحها فرصةً مهمةً لتأكيد ريادتها في هذا القطاع، فضلاً عن الارتقاء بعلاقتنا مع مركز دبي التجاري العالمي إلى مستوىً جديد.

وتابع: «الخبرات الواسعة التي تملكها إمداد، والكفاءة المهنية لفريق عملنا ستضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والكفاءة في (قرية إكسبو)، ونحن على ثقةٍ تامةٍ من أن كوادرنا مؤهلةٌ تماماً لتلبية توقعات ممثلي الدول المشاركين في هذا الحدث الضخم بخلفياتهم وثقافاتهم المتنوعة».



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