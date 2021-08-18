«أبوظبي الإسلامي» يقدم تمويلاً بـ 124 مليون درهم لشركة بحرينية في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قدّم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويلاً مهيكلاً بقيمة 124 مليون درهم، عبر مركزه في المملكة المتحدة، لدعم أحدث عمليات الاستحواذ لشركة «بلاك ساند» البحرينية العاملة في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة.

ويهدف التمويل إلى تعزيز أصول مشروع «فايب ستيودنت ليفينج»، السكن الطلابي عالي الجودة على ضفاف نهر الـ«تيمز» في كينجستون بالعاصمة البريطانية لندن. ويتألف المشروع من 300 وحدة موزعة على 111 شقة «استديو»، و189 شقة بغرفة نوم.

وقال رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي - المملكة المتحدة، بول مايسفيلد: «نتطلع إلى دعم مساعي (بلاك ساند) المالية، ونعمل على دعم تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار العقاري التجاري في المملكة المتحدة، باستهداف الأصول الفاخرة، التي تحظى بإمكانات واضحة لتوليد إيرادات قوية، وعقود راسخة مع المستأجرين مع التركيز على العائدات النقدية».

ولفت «أبوظبي الإسلامي» إلى أنه أغلق في العام الجاري وحده، صفقات تمويل فاقت قيمتها 750 مليون درهم (150 مليون جنيه إسترليني) في صفقات التمويل العليا.

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