"الطيران المدني": تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان

نظراً للأحداث الراهنة .

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم انها تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.

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