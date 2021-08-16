«الشارقة الإسلامي» يتيح فتح حساب إلكتروني دون حد أدنى للرصيد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق حساب «SIB Digital» الرقمي الجديد، الذي يتيح للمتعاملين إمكانية فتح حساب إلكتروني عن طريق تطبيق المصرف الذكي، بشكل فوري وبإجراءات سهلة من دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في المصرف، وليد العمودي، إن إطلاق الحساب الرقمي الجديد، يأتي في إطار حرص «الشارقة الإسلامي» على توسيع خدماته الرقمية. وأشار العمودي إلى سهولة فتح الحساب الرقمي، من خلال الهاتف المحمول في أي مكان وأي زمان، من دون الحاجة إلى زيارة أي فروع للمصرف، حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى خطوات بسيطة، تبدأ بتحميل التطبيق الذكي للمصرف في هاتف المتعامل، ومن ثم الضغط على رابط «إبدأ تجربتك الرقمية»، وادخال بيانات الاتصال من بريد إلكتروني ورقم الهاتف، واتباع الخطوات المطلوبة.

وأوضح العمودي أنه «فور اكتمال عملية التسجيل، سيتم توصيل البطاقة المصرفية إلى عنوان المتعامل خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل».

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