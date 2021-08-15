برنامج يُعرّف المشاركين في «إكسبو 2020 دبي» بالتسهيلات التجارية والجمركية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعدت دائرة جمارك دبي عرضاً تعريفياً متكاملاً لاطلاع المشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي الذي تستضيفه الإمارة في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 على كل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها، لتمكين التجار والشركات من تحقيق أفضل عائد مالي، عند اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، ومركزاً لاستثماراتهم ومشروعاتهم، ما يعزز قدرة الإمارة على جذب التجارة والاستثمار من دول العالم كافة، لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

قناة ذكية

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأنه سيتم تعريف المشاركين في «إكسبو 2020 دبي» بالخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، من خلال شبكة متكاملة للقنوات الذكية المعتمدة من الدائرة، للوصول إلى جميع المشاركين في المعرض، واطلاعهم على المزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار، ويأتي في مقدمة هذه القنوات: «قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية» التي طورتها «جمارك دبي»، وأطلقتها تنفيذاً لمبادرة من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف ترشح دولة الإمارات في عام 2013 لاستضافة «إكسبو» العالمي في دبي.

وأكدت «جمارك دبي» أن فرق العمل المتخصصة في الدائرة طورت بُنية متكاملة لـ«قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، حيث ستتولى المراكز الجمركية المختصة في «جبل علي»، والمدينة اللوجستية، ومطار آل مكتوم، إنجاز معاملات «إكسبو 2020» على مدار الساعة، باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز المعاملات الجمركية دون تأخير، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

المشغل الاقتصادي

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة أطلقت «قناة إكسبو الذكية» لتتكامل مع كل المبادرات الجمركية التي طورتها «جمارك دبي» لدعم نجاح «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن القناة من أفضل التسهيلات التي تقدمها «جمارك دبي» للمشاركين في المعرض، لتمكينهم من التعرف إلى المبادرات والمشروعات الجمركية التي تم تطويرها لخدمة المتعاملين.

وأضاف: «تم تطوير (برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد) الذي تم اطلاقه على المستوى الاتحادي لدعم النمو في كمية وقيمة التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين، ومنذ إطلاق البرنامج في الدولة أصبح هناك 80 شركة عضواً في البرنامج، بقيمة تجارة خارجية لها تبلغ 20 مليار درهم».

وأوضح أن الدائرة أطلقت منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود باستخدام تقنيات «بلوك تشين»، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف زيادة حصة الشركات الموجودة في إمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022.

الإفصاح الذكي

وتابع مصبح: «ستقدم (جمارك دبي) للمشاركين في معرض (إكسبو) العالمي مشروعاتها ومبادراتها التي تدعم قدرتها على القيام بدورها الحيوي في حماية المجتمع وتيسير التجارة، ومن أبرزها (نظام الإفصاح المبكر الذكي) الذي يعزز فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي، ويمكن المسافرين من الاطلاع على المواد الممنوعة والمقيدة، وقد أصبح بإمكانهم من خلال المرحلة الثانية لتطوير مبادرة الإفصاح المبكر الذكي، الاستفادة من خاصية الذكاء الاصطناعي التي تتيح للتطبيق التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق، وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، إضافة إلى تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي».

وأضاف: «يوفر تطبيق (الإفصاح الذكي) الموجود على متجري (غوغل بلاي) و(آب ستور) للقادمين إلى دبي، الإفصاح المسبق عن البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، وعلى مدار الساعة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من أربع دقائق».

موافقة إلكترونية

وأكد مصبح أن من أهم الأنظمة التي طورتها الدائرة، وتُعد دعماً قوياً للمشاركين في «إكسبو 2020 دبي»: نظام محرك المخاطر، ومنظومة التدقيق الذكي، وقناة الأعمال المتكاملة B2G، ومساحة العمل الذكية، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة الذكية تتوج التطوير التقني المتكامل لعمليات الدائرة، ونموذج العمل المتطور الذي يتم تطبيقه لإنجاز العمليات الجمركية لدعم النمو الاقتصادي، حيث تحصل 97.8% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات، على الموافقة الإلكترونية التلقائية دون أي تدخل بشري.

مؤتمر عالمي

قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة واكبت استعدادات تنظيم الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بانعقاد المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي نظمته الدائرة خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الماضي، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

واستمرت أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 متحدث، وحضرها أكثر من 12 ألف متخصص من 160 دولة، وهو يُعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تم تنظيمه في المنطقة، ليمثل نقلة نوعية تدعم نجاح العمل الجمركي وتطوره المستمر.

• %97.8 من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات، تنال الموافقة الإلكترونية التلقائية دون تدخل بشري.

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