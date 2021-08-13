«أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب على النفط في 2021 و2022

المصدر: لندن ■ رويترز

تمسكت «أوبك»، أمس، بتوقعاتها لتعافٍ قويّ في الطلب العالمي على النفط في 2021، والمزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا، والتي تضغط على الأسعار.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 ملايين برميل يومياً هذا العام، أو ما يعادل 6.6% دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي.

وأضافت «أوبك» في التقرير: «الاقتصاد العالمي يواصل التعافي.. لكن لاتزال هناك كثير من التحديات، ما قد يثبط الزخم بسهولة، على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بـ(كوفيد-19) إلى مراقبة وثيقة». وتتعارض ثقة «أوبك» في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها، أمس.

وذكرت «أوبك» أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 ملايين برميل يومياً، دون تغيير عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي.

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