«طاقة» تسجل 2.9 مليار درهم دخلاً صافياً خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، في حين حققت إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 19%، فيما بلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم تقريباً، نتجت بشكل رئيس عن الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، فضلاً عن أن الربع الأول من عام 2020 تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.0 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليارات درهم، ما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم «0.55 فلس لكل سهم».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن الأداء المالي القوي لمجموعة «طاقة» خلال النصف الأول من عام 2021، يعكس قوة موقعها المالي وحجم أعمالها كشركة مرافق متكاملة، تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي، وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات.

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