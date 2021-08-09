الإمارات أكبر أسواق التأمين عربياً.. والرابعة في «الناشئة» أوسطياً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية، من حيث إجمالي أقساط التأمين، الذي بلغ أكثر من 11.82 مليار دولار (نحو 43.4 مليار درهم خلال عام 2020)، وذلك وفقاً للمسح السنوي لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى الشركة.

وكشف مسح الشركة أن دولة الإمارات حلّت في المركز الرابع من حيث إجمالي الأقساط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وتقدمت خلال عام جائحة «كوفيد-19» مركزين في ترتيب أكبر أسواق التأمين حول العالم، لتحل في المركز 36 عالمياً.

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وتفصيلاً، حلّت دولة الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية، من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي بلغ أكثر من 11.82 مليار دولار (نحو 43.4 مليار درهم خلال عام 2020)، مقابل نحو 11.98 مليار دولار (44 مليار درهم في عام 2019)، وبنسبة تراجع طفيفة على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي في عام 2020، وذلك وفقاً للمسح السنوي لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى الشركة.

تأمينات الحياة

وبيّن المسح، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة في السوق الإماراتية وصل إلى نحو 8.43 مليارات درهم في عام 2020، مقابل نحو تسعة مليارات درهم في العام السابق عليه، فيما وصل إجمالي أقساط التأمين العامة (غير الحياة) إلى نحو 35 مليار درهم مقابل 34.9 ملياراً في عام 2019، بنسبة نمو 8%.

وأوضح مسح «سويس ري» أن معدل كثافة التأمين في السوق الإماراتية (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) بلغ نحو 1291 دولار للفرد الواحد (نحو 4737 درهماً) خلال عام 2020، منها نحو 251 دولاراً لتأمينات الحياة، و1041 دولاراً للتأمينات العامة (جميع قطاعات التأمين باستثناء الحياة).

وأشار إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصلت إلى 3.3%، منها نحو 0.6% لأقساط تأمينات الحياة، و2.7% للتأمينات العامة.

الأسواق الناشئة

وكشف مسح «سويس ري» أن دولة الإمارات حلّت في المركز الرابع من حيث إجمالي الأقساط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، متفوقة على كل من تركيا، والتشيك، وهنغاريا، والعديد من الأسواق الأخرى، كما تقدمت السوق الإماراتية خلال عام الجائحة مركزين في ترتيب أكبر أسواق التأمين حول العالم، لتحل في المركز 36 عالمياً.

وقالت الشركة في مقدمة المسح إن الاقتصاد العالمي يتعافى بقوة من جائحة «كوفيد-19»، مع انتشار اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، والتحفيز المالي على نطاق واسع، مع توقع ارتفاع تاريخي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 5.8% في عام 2021.

وتابعت الشركة: «ومع ذلك، فإن عدم اليقين حول ظهور مزيد من متغيرات (كورونا) القابلة للانتقال، وقدرة اللقاحات على جعل الوباء تحت السيطرة، يشيران إلى أن الانتعاش قد يكون أكثر تفاوتاً».

وتوقع المسح أن ينمو الطلب العالمي على التأمين بمعدل أعلى من 3.3% في عام 2021، و3.9% في عام 2022، مع توقعات انتعاش أسرع بكثير من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

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