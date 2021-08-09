«هوت باك»: الإمارات توفر بيئة داعمة لاستقطاب وتحفيز المستثمرين

المصدر: أم القيوين ■ وام

أكد مستثمر هندي، أن الإمارات تعمل على استقطاب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشروعات ومنحها كل الفرص للنجاح والنمو، من خلال توفير بيئة داعمة لأنشطتهم بجانب حرصها على الاحتفاظ بصدارتها للمنطقة على مستوى التطور في البنية التحتية، ما يؤهلها للاحتفاظ بمكانتها باعتبارها المركز الإقليمي الأول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية .

وقال المستثمر ورجل الأعمال الهندي، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوت باك» الدولية المتخصصة في مجال وتصنيع وتوزيع حلول التغليف ومقرها الإقليمي دبي، عبدالجبار بي بي: «لدينا ثقة كبيرة كمستثمرين بالرؤية الاقتصادية والسياسية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة، وأغلبية القطاعات في الإمارات تظهر نمواً إيجابياً كل عام، بجانب دخول لاعبين جدد في السوق، فالعديد من رواد الأعمال والمستثمرين محلياً وعالمياً، يتدفقون على إمارات الدولة للتوسع بأعمالهم في المنطقة والعالم انطلاقاً من الإمارات».

وأضاف أن التشريعات والقوانين التي طرحتها الإمارات، ستعطي دافعاً قوياً للمستثمرين المواطنين والأجانب، للمساهمة في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصناعي، من خلال استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الإمارات أصبحت من الدول المتصدرة في كثير من المؤشرات العالمية، ولم تكتفِ قيادتها الرشيدة بذلك، بل تتطلع لتصدر كل هذه المؤشرات كونها تستقطب أيضاً كل المهتمين بالإبداع والتغير والتفوق بما فيها من أسلوب حياة متميز بالانفتاح وقبول الغير والتسامح.

ولفت إلى أن مجموعة «هوت باك» الدولية تأسست عام 1995 بمقرها الإقليمي بمجمع دبي للاستثمار، وتنتشر عملياتها اليوم في 12 دولة.

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