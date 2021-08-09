«أبوظبي للتنمية» يموّل تطوير تقاطعات وطرق في غينيا بـ 95.5 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقية مع الحكومة الغينية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسة في العاصمة كوناكري بقيمة 95.5 مليون درهم، ما يعادل (26 مليون دولا)، ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق داخل مدينة كوناكري لتحقيق التنمية المستدامة.

ويسهم المشروع، الذي يتكون من إنشاء تقاطعات علوية ودوارات وأنفاق، إضافة إلى تأهيل طريقين إلى تسهيل حركة المرور ونقل الركاب من وإلى المناطق المختلفة في العاصمة الغينية، كما يعمل على ربط وسط المدينة مع المناطق الحضرية الأخرى.

وقّع الاتفاقية مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، وعن الحكومة الغينية وزير الاقتصاد والمالية في غينيا، مامادي كامارا، وحضر التوقيع نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خليفة عبدالله القبيسي.

وقال محمد سيف السويدي: «تجمع صندوق أبوظبي للتنمية وغينيا علاقة وثيقة وشراكة استراتيجية منذ عام 1977، حيث أسهم الصندوق في تمويل مشروعات استراتيجية عدة في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والزراعة والنقل والمواصلات أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد». وأشار إلى أن مشروع تطوير التقاطعات والطرق الجديد في قلب العاصمة الغينية كوناكري يمثل حافزاً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل غينيا على تنفيذها. كما يعمل كذلك على تحسين جودة الحياة للسكان في المدينة، ويدعم المشروعات المحلية ويسهل الوصول إليها، لاسيما أن كوناكري تعدّ أكبر مدينة في غينيا والمركز الرئيس للأعمال فيها، كما إنها تتضمن أكبر ميناء في غينيا، ووجهتها البحرية الأبرز لتنمية قطاع الصناعة.

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