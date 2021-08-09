3.4 مليارات درهم قيمة وفورات «إمباور» في الطاقة الكهربائية حتى نهاية 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاحاً في حملتها الصيفية «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية»، التي أطلقتها في يونيو 2021، واستمرت ثلاثة أشهر بهدف تشجيع سكان الدولة عموماً، و140 ألف متعامل معها في دبي خصوصاً، على الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها، لاسيما خلال فترة الصيف الذي يشهد تزايداً في استهلاك طاقة التبريد.

وأكدت «إمباور» في بيان أمس، نجاحها في تسجيل وفورات في الطاقة الكهربائية جاوزت 1312 ميغاواط من الكهرباء، في ما بلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3.4 مليارات درهم حتى نهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «إمباور» أصبحت جزءاً من استراتيجيات حكومة دبي في إدارة كفاءة الطاقة بما فيها «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030» لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

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