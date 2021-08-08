«أبوظبي للتنمية» يمول تطوير تقاطعات وطرق في غينيا بـ95.5 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، اتفاقية مع الحكومة الغينية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسة في العاصمة كوناكري بقيمة 95.5 مليون درهم، ما يعادل (26 مليون دولا أميركي)، ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق داخل مدينة كوناكري لتحقيق التنمية المستدامة.

ويساهم المشروع، الذي يتكون من إنشاء تقاطعات علوية ودوارات وأنفاق بالإضافة لتأهيل طريقين إلى تسهيل حركة المرور ونقل الركاب من وإلى المناطق المختلفة في العاصمة الغينية، كما يعمل على ربط وسط المدينة مع المناطق الحضرية الأخرى.



وقع الاتفاقية، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، وعن الحكومة الغينية وزير الاقتصاد والمالية في غينيا، مامادي كامارا، وحضر التوقيع نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خليفة عبدالله القبيسي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي: «تجمع صندوق أبوظبي للتنمية وغينيا علاقة وثيقة وشراكة استراتيجية منذ عام 1977، حيث ساهم الصندوق في تمويل عدة مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والنقل والمواصلات ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد».



وأشار إلى أن "مشروع تطوير التقاطعات والطرق الجديد في قلب العاصمة الغينية كوناكري يمثل حافزًا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل غينيا على تنفيذها. كما يعمل كذلك على تحسين جودة الحياة للسكان في المدينة، ويدعم المشاريع المحلية ويسهل الوصول إليها، لاسيما وأن كوناكري تعد أكبر مدينة في غينيا والمركز الرئيسي للأعمال فيها، كما إنها تتضمن أكبر ميناء في غينيا، ووجهتها البحرية الأبرز لتنمية قطاع الصناعة.

من جانبه، أشاد مامادي كامارا، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده، والدور الريادي الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية في القارة الأفريقية، خاصة تلك المشاريع التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في غينيا.



ويسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري في وسط المدينة كوناكري، وربط المناطق الحضرية الرئيسة في العاصمة مع بعضها البعض، وتخفيض الاختناقات المرورية، وخاصة في ساعات الذروة، كما يعمل التقاطعات والطرق على تقليل الحوادث المرورية، وتوفير ممرات للمشاة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناتج عن انبعاثات الغازات من عوادم السيارات أثناء الاختناقات المرورية.

ويتضمن المشروع إنشاء تقاطعات ودوارات وأنفاق لربط طرق الخدمية الفرعية بشكل أفضل بالطريق الرئيسي، الذي يعد العصب الحيوي للمدينة، إضافة إلى الدعم التمويلي، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية خدمات استشارية وهندسية طوال فترة تنفيذ المشروع وحتى وقت التسليم.



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