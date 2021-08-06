"الاتحاد للطيران" تستانف رحلاتها الى لندن ومانشستر دون الحاجة للحجر الصحي

المصدر: ابوظبي ــ الامارات اليوم

اعلنت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلات المسافرين إلى لندن ومانشستر من دون الحاجة للحجر الصحي، اعتبارًا من 8 أغسطس.

وبحسب القائمة البرتقالية يسمح للضيوف غير الحاصلين على اللقاح السفر من الإمارات العربية المتحدة شريطة حصولهم على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد عن 72 ساعة قبل موعد سفرهم، والخضوع للحجر الصحي في المنزل لعشرة أيام، كما ينبغي عليهم إجراء فحصين آخرين لكوفيد-19 في اليوم الثاني واليوم الثامن من وصولهم. أما بالنسبة للضيوف الحاصلين على اللقاح فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي والفحص في اليوم الثامن شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتم جدولة الرحلات اليومية الثلاث إلى لندن هيثرو لتوفر للضيوف مزيدًا من الخيارات الملائمة عند المغادرة والوصول، وستتم خدمة جميع الرحلات الـ28 الأسبوعية بين أبوظبي والمملكة المتحدة عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

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