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    بريطانيا ترفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء

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    • متابعة موقع الامارات اليوم
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    اعلنت بريطانيا عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة لتصبح في «القائمة الصفراء» اعتباراً من ٨ أغسطس، وبموجبه سيُعفى المسافر من الحجر الفندقي لمدة 10 أيام.

    كما قررت السلطات البريطانية، إضافة كل من النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج إلى القائمة الخضراء، كما ورد في آخر تحديث لنظام إشارات المرور للسفر الدولي.

    وتعني هذه الخطوة أن الوافدين من هذه الوجهات يمكنهم تجنب الحجر الصحي عند الدخول إلى المملكة المتحدة، بغض النظر عن حالة التطعيم.

    كذلك سيتوجب عليهم إجراء اختبار واحد في غضون يومين من وصولهم، إضافة إلى تقديم فحص سلبي النتيجة قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.

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