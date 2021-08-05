تحصيل المدفوعات عبر تطبيق «واتس أب» للمرة الأولى في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت محفظة payit، التي تعد أول محفظة رقمية متكاملة في دولة الإمارات، والمدعومة من قبل بنك أبوظبي الأول، شراكة مع «بلاتكس أومني شانل كونفرساشنال كوميرس» PLATX Omni Channel Conversational Commerce، وهي مزود لخدمات الدعم الرقمية، لتقديم حلول للتجار في دولة الإمارات، حيث تتيح لهم تحصيل المدفوعات من عملائهم عبر تطبيق «واتس أب».

ويمكن للتجار التسجيل في هذه الخدمة بكل سهولة، من خلال إرسال أرقام تطبيق «واتس أب» الخاصة بهم إلى عملائهم، عبر محادثة فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك لسداد المدفوعات، خلال بضع دقائق على نحو آمن، إلى التاجر، واستلام تأكيد السداد بشكل فوري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Magnati (ماغناتي)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، رامانا كومار: «نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع (بلاتكس) لتقديم حلول الدفع عبر تطبيق (واتس أب)، حيث صُممت هذه الحلول بما يتماشى مع خدمات التشفير المعقدة متعددة المستويات، لضمان إجراء المعاملات على نحو آمن، وسنواصل عبر محفظة payit الرقمية تقديم حلول مبتكرة لدعم شركائنا من التجار، خصوصاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاتكس»، وليد ترابة: «نسعى جاهدين في (بلاتكس) لتوفير حلول مبتكرة، ومنصات جديدة تدعم التجارة الإلكترونية عبر المحادثات وبيانات الطرف الأول، التي تم جمعها من الاتصال المباشر مع العملاء، ويسعدنا التعاون مع payit لتوفير هذا الحل المبتكر والمتميز، الذي سيسهم في إحداث تغيير جذري على طرق الدفع في المنطقة».

شراكة بين payit و«بلاتكس أومني شانل» لتقديم حلول للتجار في دولة الإمارات.

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