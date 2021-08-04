2.25 مليار درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات: 613.4 مليون دولار أميركي (2.25 مليار درهم)، مقارنة مع 675.9 مليون دولار (2.48 مليار درهم) بالنصف الأول من عام 2020.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الضريبة، 67.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 131.9 مليون دولار بالنصف الأول من 2020.



وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 498.5 مليون دولار مقارنة مع 432.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وبلغت الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين نحو 70.8٪ مقارنة مع 62.6٪ بنهاية عام 2020. وزادت السيولة المتاحة إلى 4.1 مليارات دولار (15 مليار درهم) مقابل 2.7 مليار دولار (28.2 مليار درهم) بنهاية عام 2020.



وتم رفع تصنيف الأفق الائتماني للشركة إلى «مستقر» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش». والتزمت الشركة بشراء 26 طائرة وبيع 27 طائرة.

وتم استرداد حوالي 456 مليون دولار من ديون القسيمة المرتفعة في مارس 2021 والإعلان عن استرداد مبكر لمبلغ إضافي قيمته 1.25 مليار دولار في أغسطس 2021.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2021 اعتماداً قوياً للتكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات البدن الضيق الموفرة للوقود والبيئة القوية لمبيعات أصول الطائرات. لقد قدمنا طلبية مباشرة لشركة (بوينغ) لما يصل إلى 15 طائرة من طراز (737-8 ماكس) لتلبية متطلبات عملائنا لتحديث أساطيلهم».



وأضاف: «يستمر التعافي في الطلب على النقل الجوي للركاب على نحو جيد، ولكنه غير متساو في جميع المناطق وجميع أنواع الطائرات، حيث لا تزال الطبيعة غير المتكافئة لانتشار اللقاح جغرافياً وظهور المتحورات الفيروسية تمثل عائقاً أمام العودة المتوقعة إلى الحياة الطبيعية الكاملة، لذلك فنحن نحافظ على حذرنا على الرغم من تفاؤلنا. كما لا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع مستويات عالية من كفاية رأس المال ومستويات استثنائية من السيولة المتاحة».



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