قطاع المكاتب في دبي يحافظ على قوته بالاستفادة من الدعم الحكومي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف تقرير لشركة سَفِلز، الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن تراجع الطلب على المساحات المكتبية توقف منذ الربع الأخير من عام 2020.

وتوقع التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن يحافظ السوق على قوته حتى نهاية العام.

وعزا التقرير صعود منحنى الطلب على القطاع المكتبي إلى الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع معنويات قطاع الأعمال للفترة المتبقية من عام 2021، بالاضافة إلى تواصل عمليات انتقال الشركات تحفيز الطلب بالتزامن مع سعي المستأجرين إلى مواكبة تطورات المساحات المكتبية للفئة الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز، باولا وولش "يُعد اقتصاد الإمارات من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادةً في الانتعاش والنمو نتيجةً لحملة التطعيم المتسارعة، ما منح الشركات الثقة للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي لتأمين مساحات مكتبية جيدة.

وأضافت: "لقد أدى الدعم الحكومي القوي لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية المحلية، إلى دخول عدد متزايد من الشركات الجديدة إلى السوق. ما أسهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير، وهذا ما لمسناه في الإعلان الأخير عن توسيع برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي أربعة أضعاف، لتتجاوز مساحته 315 ألف قدم مربع".

ووفقاً لأبحاث سَفِلز، يركز المستأجرون على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، لذا بدأ المطورون وأصحاب العقارات دراسة جدوى الحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً، مثل شهادة ليد لريادة الطاقة والتصميم البيئي وغيرها لمبانيهم، وهو ما دفع عدداً إضافياً من أصحاب العقارات إلى رفع جودة المساحات المشتركة وغيرها من مرافق البناء الذي من شأنه تحسين التسويق لمبانيهم".

ومن جانبه، قال ، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز، سوابنيل بيلاي: "حافظت قيم الإيجار على استقرارها نسبياً في معظم مناطق دبي مقارنةً مع الربع الأول لعام 2021. ورغم ذلك، سجلت بعض الأسواق الفرعية مثل حي دبي للتصميم وون سنترال، زيادة في قيم الإيجار بنسبة 1.5% و3% على التوالي مقارنة بالربع الماضي".

كما أكدت سَفِلز على تحول الطلب على المساحات المكتبية بشكل لافت إلى الأسواق الفرعية، مثل مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي التجاري العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة، ومواقع داخلية مثل الخليج التجاري.

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