مدير «حرة الشارقة للنشر» عضواً في مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختارت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سالم عمر سالم، عضواً في مجلس إدارتها الجديد، ليتولى بذلك الإسهام في الجهود الإدارية والتنسيقية التي تقودها المنظمة، ويعمل مع الأعضاء على تطوير الاستراتيجيات والسياسات، ومراقبة الأداء المالي، وتوفير الحوكمة المؤسسية الشاملة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن عضوية سالم عمر سالم شملت انضمامه إلى لجنة المعرفة التابعة للمنظمة، إذ سيكون ضمن الأعضاء المسؤولين عن تطوير القاعدة الفكرية لبحوث المنطقة الحرة اقتصادياَ، وقواعد التجارة العالمية، إضافة إلى عدد من المهام المتعلقة بالتواصل مع المنظمات الدولية وجمعيات القطاع الخاص، والشركات متعددة الجنسيات، وممثلي الصناعة والقطاع المالي التابعين لمجتمع الاستثمار الدولي.

ووفقاً للبيان، تسعى المنظمة إلى توفير المعرفة والدعم لجميع المناطق الحرة حول العالم التي تمتلك عضويتها، لمساعدتها على تحقيق الأداء الأمثل ضمن أنشطتها.

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