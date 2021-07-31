الشركات المسجلة في «دافزا» تقفز 88.4% خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ارتفع عدد الشركات المسجلة في «دافزا» بنسبة 88.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، لتحافظ بذلك على موقعها كوجهة مفضلة للشركات المتعددة الجنسيات وتستقطب رغم الظروف الراهنة المزيد منها، حيث ارتفع عدد تسجيل تلك الفئة بنسبة 23.5%.

الأداء التشغيلي

وتفصيلاً، أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2021، والتي أظهرت تسجيل نمو في إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة 8.3%، وترتب على هذه الزيادات زيادة مطردة في المساحات التأجيرية وصلت إلى 24% مقارنة بعام 2020.

وتأتي هذه النتائج القياسية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها «دافزا» في مطلع عام 2021، والتي سعت إلى استهداف الأسواق المنفتحة والمنتعشة بعد رفع قيود الحركة التجارية عالمياً، التي تسببت بها جائحة «كوفيد-19».

وانعكس ذلك على زيادة الطلب على الوحدات اللوجستية وتأجير أكثر من ضعف المساحات المؤجرة في 2020، تأكيداً على تميز الخدمات والتسهيلات المتكاملة التي تقدمها «دافزا» مع شركائها، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المحاذي لمطار دبي الدولي الذي يسهل ارتباطها بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

الحزم الجذابة

وحققت «دافزا» نتائج قوية عبر الحوافز والحزم الجذابة لاستقطاب المستثمرين، ليقفز عدد الشركات المسجلة بنسبة 88.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وحافظت «دافزا» على موقعها كوجهة مفضلة للشركات المتعددة الجنسيات ونجحت في ظل الظروف الراهنة في استقطاب المزيد منها، حيث ارتفع عدد تسجيل تلك الفئة بنسبة 23.5%.

كما استمرت «دافزا» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول المتميزة لإتاحة فرص متنوعة من التوسع التجاري والخدمي على صعيد المنطقة، وهو ما يتماشى مع توجه حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي لدعم هذا القطاع ودفع مساهمته الاقتصادية، وبذلك سجلت «دافزا» زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 96.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تجارة دبي

وبلغت قيمة تجارة المنطقة الحرة نحو 39 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، بزيادة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إضافة إلى فائض تجاري بلغ 2.44 مليار درهم، وبذلك تسهم المنطقة الحرة بمطار دبي في تجارة دبي الخارجية بنسبة 11% خلال الربع الأول من عام 2021 لتحافظ على المستوى نفسه المسجل في الربع الأول من عام 2020.

وعلى صعيد السلع والبضائع، شكلت مجموعتا الآلات والتلفزيون والمعدات الكهربائية ومجموعة اللآلئ والأحجار شبه الكريمة والمعادن نسبة 94% من تجارة «دافزا»، حيث حققت المجموعة الأولى نمواً عالياً بنسبة 32.4% في الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات المجموعة 14.1 مليار درهم وقيمة الصادرات 15.7 مليار درهم.

وتتصدر الصين قائمة شركاء «دافزا» التجاريين، والتي تشكل نسبة 31% من تجارة المنطقة الحرة في الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت هذه التجارة نمواً عالياً بنسبة 56.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت نسبة واردتها 64%.

أداء قياسي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن «أداء (دافزا) القوي في النصف الأول من العام الجاري يؤكد على جاذبيتها لاستقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها الاستراتيجي في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي عاصمة الاقتصاد العالمي. ونتائجنا جاءت استجابة متوقعة لتعافي الحركة التجارية العالمية وانفتاح الأسواق نحو انتعاشها، مبرهنة على الثقة العالية التي تحظى بها إمارة دبي عالمياً».

وأكد سموه، أن «الإمارة مقبلة على الحدث العالمي المرتقب (إكسبو 2021) الذي من شأنه تسليط الضوء على التجربة الاستثنائية التي تقودها دولة الإمارات وإمارة دبي في توجيه وجذب الاستثمارات وصناعة الفرص، لذا فإن المرحلة القادمة المتوقعة موجة انتعاشية قادمة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على اقتصادنا والأسواق المجاورة».

نتائج قوية

بدوره، قال المدير العام لـ«دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «المنطقة الحرة بمطار دبي تبرهن على قدرتها بتسجيل نتائج استثنائية وقوية في ظل التحديات التي تعيشها الحركة التجارية العالمية، حيث إن (دافزا) حريصة على استمرار انخراطها مع الأسواق الاستراتيجية والجديدة وتوسيع نطاق جاذبيتها العالية بحلولها المتكاملة للأعمال عبر توفير قيمة مضافة حقيقية لتجربة متعامليها الحاليين والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تنمية أعمالها وتجارتها من خلال إمارة دبي».

واعتبر الزرعوني، أن «الإنجازات التي حققتها (دافزا) خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، تؤكد على سعيها الدؤوب وحرصها على تقديم نموذج أعمال عالمي منفرد، مبرهنة على مكانتها الريادية المتميزة ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم توجه دولة الإمارات وإمارة دبي في التنويع الاقتصادي، حيث تضم (دافزا) أكثر من 1800 شركة في أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً. وتحرص (دافزا) على تأكيد مرونة بيئة أعمالها وحرصها على دعم عمليات الشركات التشغيلية من خلال تقديم حوافز متنوعة تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الأسواق المستهدفة لديها».

وأشار إلى أن العام الجاري سيتضمن إعلان مبادرات ومشاريع استراتيجية لـ«دافزا»، من شأنها تأكيد مكانتها كرافد اقتصادي محوري في إمارة دبي ذات تأثير تنافسي عالٍ.

أحمد بن سعيد:

• «أداء (دافزا) القوي يؤكد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

• «نتائجنا استجابة متوقعة لتعافي التجارة الدولية، وبرهان على الثقة التي تحظى بها دبي عالمياً».

برنامج «سكاليتي»

على صعيد التزامها بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، أعلنت «دافزا» عن إطلاق برنامج «سكاليتي» المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة. ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة.

برنامج «حياك»

دشنت المنطقة الحرة برنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا»، وهو الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة بالإمارة، ويوفر لمنتسبيه باقة من العروض والامتيازات الشاملة. وسيستفيد من البرنامج أكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 1800 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

مبادرات استراتيجية

وقعت «دافزا» اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة، حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك «دافزا» نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة.

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