«ديوا»: التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التحول الرقمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مع القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا، مون بيونغ جون، في لقاء تعارفي عبر تقنية الاتصال المرئي، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الكورية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز التعاون المشترك وأطر التنسيق، وبناء شراكات مثمرة مع الشركات الكورية في المجالات المتعلقة بمختلف قطاعات الطاقة.

وأشار إلى وجود توجه واضح لقطاع الطاقة في دبي، يتمثل في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتوظيف التحول الرقمي، والشبكات الذكية، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية بما لها من تأثيرات في قطاعي الطاقة والمياه.

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