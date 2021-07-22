عودة العمليات إلى طبيعتها في مطار دبي الدولي بعد وقوع حادث بسيط

المصدر: دبي_ الإمارات اليوم

أكد متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي، وقوع حادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مطار دبي الدولي بين طائرتين للركاب.

وذكر المتحدث، في بيان، تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، أنه نتيجة لذلك، تم إغلاق مدرج واحد مؤقتا للسماح بإدارة الحادث البسيط بسرعة. ولم تتأثر العمليات في المطار وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين.

الى ذلك، قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن رحلة الناقلة رقم (FZ 1461)، المتوجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بيشكيك الدولي، عادت الى المبنى صباح اليوم 22 يوليو بسبب حادثة بسيطة بين إحدى طائراتنا من طراز "بوينغ 737-800"، الجيل الجديد وطائرة أخرى عند الخروج الى المدرج.

وأضاف المتحدث في بيان، تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه: "واصل الركاب رحلتهم إلى بيشكيك على متن طائرة أخرى، و نعتذرعن الإزعاج والتغييرلخطط سفر مسافرينا". وأكد أن الشركة ستعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث.



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