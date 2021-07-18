الإمارات الأولى في المنطقة وإفريقيا بسرعة اتصال النطاق العريض الثابت

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، والأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا على مؤشر «Ookla®»، محققة أعلى معدل لسرعات التحميل في شهر مايو 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة «Ookla®» الرائدة دولياً في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت الثابت والمتحرك.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «يعكس هذا الإنجاز العالمي الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها تحقيق المكانة الريادية للدولة على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكون من أكثر الدول تقدماً في مضمار التحول الرقمي. ومن خلال الجهود المشتركة لمزودي خدمات الاتصالات في الإمارات، نهدف إلى الوصول إلى أفضل 10 دول عالمياً على مؤشر SpeedtestTM العالمي من (Ookla®)، بما يعزز من إمكانات الدولة، وينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهنا أتوجه بالشكر لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة، على جهودهم الحثيثة لتحقيق هذا الإنجاز، الذي يندرج ضمن استعدادات الدولة لعصر الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي».

وحقّقت الإمارات، معدل سرعة تحميل للبيانات وصل إلى 180 ميغابت بالثانية في مايو 2021، متقدمةً عن معدل 125 ميغابت بالثانية عن شهر يناير 2021، وذلك على مؤشر اتصال النطاق العريض الثابت SpeedtestTM. ويُعزى هذا التقدم الكبير إلى البرامج المؤسسية والمبادرات التي أطلقتها «اتصالات»، و«دو» لعام 2021، لرفع مكانة الإمارات على مؤشر النطاق العريض الثابت.

وأسهمت هذه الجهود في رفع ترتيب الدولة على المؤشر العالمي لتتقدم 12 مرتبة من المركز 28 في يناير الماضي، إلى المركز 16 في مايو الماضي، ولتصبح ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في هذا المجال، وفي المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتُعد السرعات العالية للنطاق العريض الثابت عاملاً محورياً في تقديم أفضل الخدمات المتطورة في دولة الإمارات التي تشهد دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى دورها الكبير في تحقيق الرفاه والتقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدولة.

ويسعى مزودو خدمات الاتصالات في الإمارات، «اتصالات» و«دو»، إلى تقديم أفضل التجارب للعملاء، مدعمة بأعلى معدلات لانتشار الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في العالم، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات في تحسين الشبكة لتزويد أحدث خدمات الاتصالات.

وأطلق مزودو خدمات الاتصالات في الإمارات، باقات وعروضاً خاصة، أتاحت للمشتركين ترقية سرعات الإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى إجراء التحسينات والترقية على الشبكات، والتي شملت توسعة السعة الاستيعابية للشبكة المحلية، وسعة شبكة الاتصال الدولي، للارتقاء بتجارب العملاء في العمل والتعليم والترفيه عن بُعد.

135 دولة مشمولة بالمؤشر

يعتمد مؤشر SpeedtestTM العالمي، على تقييمات تشمل أكثر من 135 دولة، حيث يقارن المؤشر شهرياً بيانات سرعات الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، ويستمد بياناته من مئات الملايين من الاختبارات التي يقوم بها المستخدمون لاختبار سرعة الإنترنت في كل شهر.

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