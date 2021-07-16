«اتصالات ديجيتال».. أفضل شريك أعمال لـ «مايكروسوفت» في الإمارات خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حصلت «اتصالات ديجيتال» على جائزة أفضل شريك أعمال لشركة «مايكروسوفت» في دولة الإمارات العربية عن عام 2021 من ضمن مجموعة من شركاء «مايكروسوفت» الدوليين، وذلك لما أظهرته «اتصالات ديجيتال» من تفوق وتميز في ابتكاراتها، وتوفير الحلول للعملاء بالاعتماد على تقنيات «مايكروسوفت».

وأفادت شركة اتصالات في بيان، أمس، بأن تلك الجائزة، تعكس جهود «اتصالات ديجيتال» في تقديم الخدمات المتميزة في دولة الإمارات، ونجاحها في عقد العديد من الشراكات بمختلف القطاعات، بما فيها الأمنية، فضلاً عن دعمها لخدمات «Azure» في المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والكبرى، بما في ذلك العديد من الجهات الحكومية المرموقة، وشركات القطاعين الصحي والمالي.

وأشارت إلى أن «اتصالات ديجيتال» لعبت دوراً محورياً في تسريع تحول العملاء نحو نموذج العمل عن بُعد خلال الجائحة، عبر تأمين خدمة الاجتماعات «Teams Direct Routing» للمساعدة في خفض النفقات، وتمكين استمرارية الأعمال للمؤسسات الدولية.

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