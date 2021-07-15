«إكسبو 2020 دبي» يختار «ديتول» شريكاً رسمياً لمنتجات النظافة والتعقيم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أمس، اختياره شركة «ديتول» شريكاً رسمياً لمنتجات النظافة والتعقيم، وذلك في إطار رؤية مشتركة تجمع الحدث الدولي والعلامة التجارية البارزة للعمل يداً بيد من أجل مستقبل أكثر صحة واستدامة، وضمان أعلى مستوى من النظافة والتعقيم في جميع أنحاء موقع الحدث الضخم.

وأوضح المعرض في بيان، أنه بموجب هذه الشراكة، ستوفر «ديتول» أفضل منتجات التنظيف والتعقيم في شتى أنحاء «إكسبو 2020 دبي»، بما يدعم أولوياته المتمثلة في ضمان سلامة الزوار والموظفين، مشيراً إلى أنه سيتم وضع محطات تعقيم لليدين تعمل دون الحاجة للّمس من «ديتول» عند جميع بوابات الدخول والمغادرة والأجنحة والمطاعم.

جلسات

وأضاف المعرض أنه لرفع مستوى الوعي بأفضل ممارسات الصحة والسلامة، سيشارك خبراء «ديتول» في جلسات أثناء الحدث الدولي لتعزيز معرفة الزوار بأهمية النظافة والتعقيم وصلتها بالصحة العامة وإبراز مبادرات الشركة بوصفها رائدة في الابتكار في مجالَي الصحة والنظافة الصحية.

توقيع الاتفاقية

ووفقاً للبيان، حضر توقيع اتفاقية الشراكة كل من الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، والرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في المعرض، مرجان فريدوني، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «إكسبو 2020 دبي»، مختار صافي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الحدث المرتقب، رولاندو مارتينز، إضافة إلى نائب رئيس أول للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، عمار البرزنجي، ونائب رئيس تمويل الشركات في المعرض، جيمي باترسون، ونائب الرئيس الأول لشركة «ريكيت» في إفريقيا والشرق الأوسط، طاهر مالك، إلى جانب المدير العام الإقليمي لشركة «ريكيت» في الشرق الأوسط، توصيف فيصل.

أولويات

وأكد الهاشمي، أن صحة جميع العاملين والزوار في «إكسبو 2020» وسلامتهم ورفاهيتهم تأتي على رأس أولويات المعرض.

وقال إنه «مع استعدادنا للترحيب بالعالم بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل، يسعدنا أن نبرم شراكة مع علامة تجارية موثوقة ومعروفة عالمياً مثل (ديتول) التي توفر منتجاتها أعلى معايير الحماية».

وأضاف أن «ديتول» تشتهر بالتزامها بالابتكار والتميز لأكثر من 80 عاماً في ضوء الحفاظ على سلامة الناس في ما يزيد على 124 دولة، وهي جزء من محفظة شركة «ريكيت بينكيزر»، التي تتمثل مهمتها في توفير الحماية والتعافي والرعاية في إطار سعي دؤوب نحو عالم أكثر نظافة وصحة.

وذكر الهاشمي أنه في «إكسبو 2020» وتماشياً مع شعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ستكشف «ديتول» عن المزيد من الابتكارات والمنتجات الرائدة لتبيّن كيف ستلتقي الصحة والاستدامة بطرق جديدة في المستقبل.

دور مهم

من جهته، قال نائب الرئيس الأول لشركة «ريكيت» في إفريقيا والشرق الأوسط: «لدى علاماتنا التجارية دور مهم لتؤديه الآن أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز الوصول إلى منتجات النظافة والصحة لمكافحة فيروس (كوفيد-19)».

وأضاف أن «(ديتول) بصفتها علامة تجارية موثوقة ومرادفة للمعايير الذهبية في منتجات النظافة والتطهير، تحافظ على موقعها في طليعة مستلزمات النظافة الصحية الاستهلاكية عبر تطوير طرق جديدة لحماية الناس من الجراثيم والأمراض المُعدية، ونحن سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع (إكسبو 2020 دبي) بصفتنا شريكه الرسمي للنظافة والتعقيم».

حماية

بدوره، قال فيصل: «نحن نضطلع بمهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها على نحو مسؤول، وندرك أن (إكسبو) من أول الأحداث الدولية الضخمة التي تقام بعد تفشي الجائحة في العام الماضي».

وأضاف: «دورنا رئيس في حماية جميع المشاركين والزوار عبر توفير منتجات ذات جودة صحية عالية»، مشيراً إلى أن «(إكسبو) يعطي الأولوية للتدابير الصحية الوقائية، وتُشرفنا الشراكة معه في مسيرته نحو جعل الحدث الدولي أكثر أماناً للجميع».

أول «إكسبو»

يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأضخم حدث يشهده العالم العربي، ويُعقد في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، داعياً الزوار من كل أرجاء العالم للمشاركة في بناء عالم جديد أثناء الاحتفال على مدار ستة أشهر بإبداع البشر وتقدمهم وابتكاراتهم وثقافتهم.

إجراءات احترازية

اعتمد معرض «إكسبو 2020 دبي» إضافة إلى محطات التعقيم، سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء موقع المعرض لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات، وتوجيهات التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التنظيف الدقيق. وجرى تطعيم جميع موظفي «إكسبو 2020»، حيث شمل عرض التطعيم المجاني جميع المشاركين والموظفين الدوليين.

• «ديتول» تكشف عن ابتكارات ومنتجات رائدة تبيّن كيف تجتمع الصحة والاستدامة في المستقبل.

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