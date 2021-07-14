"دبي الرقمية" تناقش آليات "رقمنة الحياة" في دبي خلال اجتماعها الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت هيئة دبي الرقمية، اجتماعها الأول مع المؤسسات الأربعة التابعة لها والتي تضم كل من: مؤسسة حكومة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، وذلك لمناقشة رؤية دبي للتحول الرقمي الشامل، وخطط هذه المؤسسات المستقبلية للمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز إنجازاته على جميع الصعد.

وترأس الاجتماع الذي أقيم في مركز دبي للإحصاء، حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، بحضور كل من: يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، ويونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أطر عمل الهيئة ومؤسساتها خلال المرحلة المقبلة، وآليات رقمنة الحياة في دبي، من خلال توفير منظومة خدمات ذكية متكاملة ومبتكرة، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد للإمارة، وتحافظ على جميع المكتسبات وثروة البيانات التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية، عبر تطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى ترسيخ الأمن السيبراني وحماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة، وضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع بواسطة استخدام التقنيات الرقمية.

كما ناقش الاجتماع أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى بحث الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في الإمارة إحدى الركائز المهمة التي ستعمل عليها هيئة دبي الرقمية خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق التكامل في جعل مدينة دبي مدينة رقمية.

وأكد حمد المنصوري، أن مؤسسات هيئة دبي الرقمية الأربعة، ستعمل بشكل تشاركي ومتوافق مع استراتيجية دبي لرقمنة الحياة، لتسريع هذا التحول بشكل يواكب تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة، ويضمن تحويل دبي إلى مركز عالمي رائد في مجال رقمنة الحياة، عبر تبني الابتكار وأفضل الممارسات، ومن خلال توفير بيئة آمنة لكافة الأنظمة والأدوات الداعمة لهذا التحول. موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير استراتيجياتها ومنظومة مشاريعها الرقمية لضمان تحقيق كفاءة عالية في الأداء الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من أتمتة عملياتها وخدماتها وأنشطتها الداخلية والخارجية، بما يعزز ثقة الناس واعتمادهم على الخدمات الرقمية في مدينة دبي. كما تسعى إلى وضع تصورات فعالة للمساهمة في دعم القطاع الاقتصادي وتطوير موارده، بشكل يضمن الاستفادة الكاملة من إنجازات دبي التي تحققت على مدار عقدين من الزمن بمجال التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع تم عرض الخطط التنفيذية، التي ستترجم من خلالها الأهداف الاستراتيجية لرقمنة الحياة في الإمارة، والمتمثلة في تلبية احتياجات ومتطلبات التحول الرقمي الجديدة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تأهيل كفاءات بشرية رقمية، فضلاً عن المحافظة على الثروة الرقمية التي تحققت لدبي على مدار العقود الماضية، سعياً نحو تحويل دبي إلى مدينة تُدار بالكامل بوساطة التعاملات الرقمية الذكية.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهيئة دبي الرقمية في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة. إلى جانب دعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في دبي.

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