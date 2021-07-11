فهد القرقاوي: الاستثمار الأجنبي المباشر يحوّل التنمية إلى حقيقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، أن «بوسع الاستثمار الأجنبي المباشر تحويل التنمية إلى حقيقة، وبخاصة في المرحلة الراهنة، التي تشهد زخماً متزايداً في التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19)».

وتحدث القرقاوي، في الكلمة الرئيسة، بحضور رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، في أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، الذي أقيم بشرم الشيخ في مصر، بعنوان «التكامل من أجل التنمية»، ليؤكد أهمية الدور الإيجابي الذي تضطلع به هيئات ترويج الاستثمار، لضمان النمو الاقتصادي المستدام، والازدهار العالمي. وشدّد في حديثه على التعاون المستمر بين الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، وهيئات ترويج الاستثمار في إفريقيا، والتي تعمل معاً من أجل تبادل المعرفة وبناء القدرات، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية. وأضاف: «تلعب الاستثمارات بجميع أنواعها، وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دوراً محورياً في تحويل خطط التنمية إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص. إلا أن الاستثمار لم يعد مقتصراً على الاهتمام بالمخاطر والعائدات وحسب، إذ يهتم كذلك بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يعزز أهمية هذا الملتقى في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويبرز الدور الحيوي لهيئات الاستثمار في إفريقيا، لتعمل على ردم الفجوة بين الاستثمار الذي يستنزف الموارد، وذلك الذي يحافظ عليها للأجيال القادمة، بما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030».

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