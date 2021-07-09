مصطلح في العناوين.. «نسبة الدَين»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

تعرف «نسبة الدَين»، بأنها نسبة مالية تقيس مدى الرافعة المالية للشركة، وهي نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الأصول، أي نسبة أصول الشركة التي يتم تمويلها عن طريق الديون. وتشير النسبة الأكبر من 1% إلى أن جزءاً كبيراً من الدين، يتم تمويله من خلال الأصول.

كما تشير النسبة المرتفعة إلى أن الشركة قد تعرّض نفسها لخطر التخلف عن سداد قروضها إذا ارتفعت أسعار الفائدة فجأة، بينما تُترجم النسبة الأقل من 1% إلى أن جزءاً أكبر من الأصول يتم تمويله من حقوق الملكية.

وتشير نسبة الدين الأكبر من 100% إلى أن الشركة لديها ديون أكثر من الأصول، فيما تشير النسبة الأقل من 100% إلى أن الأصول أكثر من الديون.

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