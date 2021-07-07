بنوك الإمارات تصدر سندات بقيمة 17.3 مليار درهم خلال 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها البنوك في الإمارات، 17.3 مليار درهم خلال العام 2020 ليؤشر على محافظة هذه البنوك على فرص وصولها القوي الى أسواق رأس المال وفقا للمصرف المركزي.

وتعد السوق الاماراتية الأكثر نشاطا في هذا النوع من الإصدارات بشكل عام على مستوى منطقة الخليج، حيث استحوذت على 37% من اجمالي السندات المصدرة خلال العام 2020 وذلك بحسب تقرير صدر في وقت سابق عن المركز المالي الكويتي.

وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أن العديد من البنوك في الدولة أصدرت سندات بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل، خلال العام الماضي، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة وشروط التمويل الجاذبة.

وسجل الاستحقاق لتمويل سوق رأس المال نموا بنسبة 10.1% خلال العام 2020. وبلغ متوسط أجل استحقاق اجمالي إصدارات سندات الدين المصرفية إلى ما يقرب من 36 شهرا، مما ساهم في الحد من مخاطر تجدد الديون الاجمالية وتحسن هيكل التمويل في بنوك الدولة.

وكانت نسبة كبيرة من إصدارات السندات مقومه بالدولار الأمريكي وشكلت نحو 94.5% من محفظة الديون .

ومن المتوقع استمرار النمو في سوق السندات في دولة الامارات خلال العام الجاري خاصة مع بقاء نسب الفائدة عند مستويات مغرية.

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