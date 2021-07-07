«مصدر» تفوز بمناقصة تطوير مشروع طاقة شمسية في أرمينيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الحكومة الأرمينية رسمياً، فوز شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بالمناقصة الخاصة بتطوير مشروع للطاقة الشمسية على نطاق المرافق بقدرة 200 ميغاواط.

وأفادت «مصدر» في بيان، أمس، بأن الحكومة الأرمينية، كانت قد عقدت مناقصة دولية في أعقاب العرض الأولي الذي قدمته «مصدر» لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 0.0299 دولار للكيلوواط ساعي، في ديسمبر 2019، مشيرة إلى أنه بعد عملية تنافسية، قدمت «مصدر» سعراً نهائياً قدره 0.0290 دولار للكيلوواط ساعي.

وسيتم بناء مشروع المحطة البالغة قدرتها 200 ميغاواط في «تالين» و«داشتادم» في أرمينيا، ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة، وعلى أرض غير صالحة للزراعة.

ويشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، وستكون الشركة المطوّرة مملوكة بنسبة 85% من قبل «مصدر»، بينما يمتلك صندوق المصالح الوطنية الأرميني نسبة 15%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن «الفوز بمناقصة تطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية على نطاق المرافق في أرمينيا، يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين مصدر والحكومة الأرمينية وصندوق المصالح الوطنية».

وأضاف أن «المشروع يشكل خطوة مهمة في رحلة أرمينيا للتحوّل إلى الطاقة النظيفة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، ديفيد بابازيان: «لقد بذلنا جهوداً كبيرة لإتمام هذه الصفقة المهمة التي تعتبر إلى حد بعيد أكبر استثمار أجنبي أحادي في مجال الطاقة الخضراء على مستوى المنطقة، وثاني أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ أرمينيا الحديث».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news