بدء التداول على سندات لـ «الإمارات للتنمية» بـ 750 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرع الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، أمس، احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال النقبي، إن «النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار، والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة». وأضاف: «سنستخدم التمويل الذي وفرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

وأوضح أن الإصدار، الذي يستحق بعد خمس سنوات، شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34%، و36% من أوروبا، و28% من الأسواق الآسيوية، و2% من السوق الخارجية الأميركية.

من جهته، قال علي: «سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في (ناسداك دبي)»، مضيفاً: «بطبيعة الحال، فإن تلك الصفقات، بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، إحدى أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تُقدم خير دليل على الثقة الكبيرة ببيئة الإدراج المتطورة في البورصة، بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء».

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعّالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات.

يشار إلى أنه تم إدراج سندات مصرف الإمارات للتنمية في «ناسداك دبي» يوم 15 يونيو 2021، الأمر الذي يُعزز مكانة دبي كأكبر مركز لإدراج أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية قدرها 98.5 مليار دولار.

• السندات حظيت باكتتاب فاق قيمة الإصدار بأربع مرات.

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