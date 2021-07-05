«طيران الإمارات» تكشف عن وسيلة دفع جديدة لشراء التذاكر

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، عن إطلاق وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران، موضحة أن الحل الجديد «إيميريتس باي» (Emirates Pay) متاح الآن لعملاء الناقلة في ألمانيا والمملكة المتحدة الذين يشترون التذاكر عبر الموقع: (emirates.com).

وأضافت الناقلة في بيان أن «إيميريتس باي» هي طريقة دفع بديلة لشراء تذاكر الطيران عبر الإنترنت عن طريق الخصم المباشر من الحساب المصرفي، حيث يقوم الحل على الدفع في الوقت الحقيقي والخدمات المصرفية المفتوحة أو طلب الدفع.

وتعد «طيران الإمارات» أول ناقلة جوية على مستوى العالم تطلق هذا الأسلوب البديل للدفع مدعوماً بحل موثوق تم تطويره مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بالشراكة مع «دويتشه بنك».



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