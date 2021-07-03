ميرزا: الإمارات وفرت كل الضمانات لنجاح معرض «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة «Future Mattress & Furniture Factory»، محمد عادل ميرزا، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت كل الضمانات وعوامل النجاح لتنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي)، بما ينعكس على انتعاش الأداء الاقتصادي واستفادة جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة والفنادق والعقارات».

وأشار ميرزا، خلال حفل أقيم في دبي، أخيراً، إلى أن الآثار الإيجابية لتنظيم المعرض الدولي ستستمر لسنوات عدة مقبلة، ولن تستفيد منه الإمارات ودبي فحسب، بل سيمتد الأثر لدول منطقة الخليج العربي في المستقبل القريب، عبر تعزيز الثقة في مستقبل الاستثمار بالمنطقة. وتحدث ميزرا عن أن تلك الفعالية الضخمة ستخلق الآلاف من فرص العمل، ما يعطي دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، وسيكون له تأثير أيضاً على جميع القطاعات، سواء كانت الإنشاءات أو شركات الأدوية أو الأثاث أو التجارة أو السياحة أو البيع بالتجزئة.

وأضاف أن مقومات تنظيم المعرض، تتمثل في البنية التحتية المتميزة للدولة، فضلاً عن التعافي الاقتصادي السريع للإمارات من تداعيات جائحة كورونا، وتسريع وتيرة التطعيمات ضد فيروس «كوفيد-19»، لتصبح ضمن أفضل المستويات العالمية.

وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون بمثابة منصة مثالية لتعريف المستثمرين من شتى دول العالم بفرص الاستثمار الموجودة في الدولة، والاطلاع على المزايا التي توفرها دبي دون غيرها من المراكز التجارية حول العالم، والتسهيلات المقدمة والتشريعات الداعمة لإطلاق نشاط تجاري أو تملك عقار، بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية.

ولفت ميرزا إلى أنه استفاد من تسهيلات الحصول على تأشيرة رجل أعمال، وحصل على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات من حكومة الإمارات.

وتوقع أن يكون معرض «إكسبو» أقوى المعارض والمؤتمرات العالمية التي تنطلق بعد جائحة «كوفيد-19»، ما يزيد من معدلات الجذب السياحي للإمارة، ويقود إشغالات الفنادق إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة، تتفوق على المستويات المسجلة السابقة، كما ستستفيد الإمارات الأخرى من فائض الطلب السياحي المتوقع خلال فترة تنظيم الحدث الدولي، الذي يستمر ستة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

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