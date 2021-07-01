الاتحاد للطيران تسجل أول رحلة دولية إلى بوكيت بعد إعادة فتح الأجواء في تايلاند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجّلت الاتحاد للطيران، وصول أول رحلة دولية إلى بوكيت بعد إعادة فتح أجواء تايلاند أمام السيّاح.

وحطّت رحلة الاتحاد رقم EY430 المتجهة من أبوظبي إلى العاصمة التايلاندية في مطار بوكيت الدولي تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو، وهي أول رحلة للاتحاد للطيران تعود إلى تايلاند منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وستسيّر الشركة ثلاث رحلات أسبوعية إلى هذه الوجهة السياحية الشهيرة، دعمًا لعودة السياحة إلى تايلاند.

كما قامت الاتحاد للطيران مؤخرا بتوسعة العمل بمبادرة "مُعتمد للسفر" للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بكوفيد-19 قبل وصول المسافرين إلى المطار، على عدة وجهات من شبكة وجهاتها العالمية، وذلك تشجيعًا منها لعودة السفر من جديد.

وتتوفر هذه الخدمة على معظم رحلات الاتحاد، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة منها عبر تسجيل بياناتهم من خلال زيارة صفحة "إدارة حجزي" واتباع التعليمات البسيطة لتحميل وتقديم وثائق السفر فيحصلوا بعدها على تأكيد بالموافقة على الوثائق بالتوافق مع المتطلبات الحكومية ويتمكنوا من الذهاب إلى المطار بثقة وراحة بال.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف عند السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

وتنصح الاتحاد جميع الضيوف بالاطلاع قبل السفر على متطلبات السفر الخاصة بكل وجهة عبر موقعها etihad.com. تتوفر المزيد من المعلومات على etihad.com، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، أو عن طريق التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الامارات على+971600555666 .كما تتوفر قائمة بكافة مراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الرابط التالي etihad.com/contacts

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