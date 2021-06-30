"الاتحاد للطيران" توسّع استخدام "مُعتمد للسفر" على شبكة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة "الاتحاد للطيران"، توسيع العمل بمبادرة "مُعتمد للسفر" للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بـ"كوفيد-19" قبل وصول المسافرين إلى المطار، على وجهات عدة من شبكة وجهاتها العالمية.

وأفادت الشركة في بيان أنه مع إطلاق الخدمة في أوائل يونيو، أكدت فعاليتها في تشجيع العودة إلى السفر، لتمنح المسافرين الثقة بأنهم يحملون الوثائق اللازمة المتعلقة بـ"كوفيد-19" والمطلوبة من قبل الجهات الحكومية للسماح لهم بالسفر.

وتتميز هذه الخدمة بمنح المسافرين الخصوصية من خلال مشاركتهم لبياناتهم مع شركة الطيران وحدها من دون أي تدخل من قبل جهة ثالثة.

وتتوافر الخدمة على معظم رحلات "الاتحاد"، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة منها عبر تسجيل بياناتهم من خلال زيارة صفحة "إدارة حجزي" واتباع التعليمات البسيطة لتحميل وتقديم وثائق السفر فيحصلوا بعدها على تأكيد بالموافقة على الوثائق بالتوافق مع المتطلبات الحكومية ويتمكنوا من الذهاب إلى المطار بثقة.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة "مُعتَمَد للسفر" لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

وقال نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في مجموعة "الاتحاد للطيران"، جون رايت، إن "خدمة (مُعتمد للسفر) تحظى بشعبية واسعة بين ضيوفنا لحصولهم على خدمة سريعة عند تخليص معاملات السفر في المطار".

وأضاف: "مع الحد من إجراءات تخليص المعاملات، يرتاح الضيوف لمعرفتهم إنهم استوفوا شروط السفر بما يتعلق بوثائق (كوفيد-19) عند وصولهم إلى المطار"





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