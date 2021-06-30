«الأهلي المُتحد الكويتي» يقرع جرس الافتتاح في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرع المدير العام للخزينة في البنك الأهلي المُتحد الكويتي، عبدالله اللنقاوي، أمس، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك.

ورفع هذا الإدراج إجمالي قيمة إصدارات الدين المُدرجة من قِبل المؤسسات الكويتية في «ناسداك دبي» إلى 1.51 مليار دولار، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك عالمياً، بقيمة إجمالية قدرها 77.56 مليار دولار.

وقالت الرئيسة التنفيذية بالوكالة للبنك الأهلي المتحد الكويتي، جهاد الحميضي: «أصدر البنك بنجاح صكوكاً بقيمة قدرها 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال، وقد تجاوزت الاكتتابات 1.8 مليار دولار، بما يغطي ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين بالبنك».

وأضافت أن الإصدار يمنح معدل أرباح يبلغ 3.875% سنوياً، يتم توزيعه بصورة نصف سنوية، مشيرة إلى أن هذا الإصدار هو الثاني للبنك الذي يتم إدراجه بنجاح في «ناسداك دبي»، نظراً إلى ثقتنا بصدقية السوق، وشفافية التعامل مع الإصدارات والمستثمرين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي: «بوصفها البورصة الدولية للمنطقة، فإننا سعداء بالتوسع الملحوظ لسوق الصكوك في (ناسداك دبي)، ومواصلة البورصة اجتذاب العديد من إصدارات الدخل الثابت التجارية والسيادية على حد سواء».

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