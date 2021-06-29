«الإمارات للتنمية» يوفر حلولاً تقنية للمشروعات الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع شركة «زوهو كوربوريشن» المتخصصة في التكنولوجيا، بهدف تعزيز تنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المذكرة تهدف أيضاً إلى تمكين عملاء المصرف من الاستفادة من الحلول التقنية للمؤسسات ذات الكلفة التنافسية، لمساعدتهم على تحقيق التحول الرقمي الناجح، وكذلك استثمار الإمكانات الكاملة لأعمالهم.

استراتيجية

وتتماشى الشراكة الجديدة مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الرامية إلى تقديم جميع أشكال الدعم المالي وغير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث إنه بموجب المذكرة، سيتم توفير باقة «Zoho One» الشاملة، والتي تضم أكثر من 45 تطبيقاً تتمتع بمقدرة على ربط وظائف الأعمال المتنوعة بسلاسة تامة بما فيها (المبيعات، والتسويق، ودعم العملاء، والتمويل، والموارد البشرية، والتعاون) لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عملاء مصرف الإمارات للتنمية بأسعار مخفضة.

عملاء المصرف

كما سيتم عبر هذه الشراكة تزويد العملاء الحاليين لمصرف الإمارات للتنمية بـ«Zoho Wallet» التي تحتوي رصيداً بقيمة 900 دولار (نحو 3300 درهم) لشراء «Zoho One»، في حين أصبح بإمكان عملاء المصرف الجدد الاستفادة من تلك الخدمات مقابل 1800 دولار (نحو 6600 درهم)، بشرط استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها.

ويمكن لعملاء مصرف الإمارات للتنمية الدخول إلى منصة «زوهو ون» ذات التطبيقات المتعددة، والتي ستساعد المشروعات والشركات على التحول الرقمي، وكذلك إدارة وأتمتة العمليات المعقدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

دور مهم

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن «المصرف يستعد للعب دور مهم في زيادة مساهمة الصناعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وسيكون من اللاعبين الأساسيين لتغطية الاحتياجات المالية لمختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد، فيما ستكون التكنولوجيا حجر الأساس لتحقيق هذا الطموح».

وأضاف: «سنتمكن عبر توقيع هذه الاتفاقية مع (زوهو) من الارتقاء بالعروض التي نقدمها لمختلف الفئات المستهدفة لعملائنا، وذلك كجزء من مهمتنا لتعزيز أولويات تنمية الاقتصاد».

التحول الرقمي

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لـ«زوهو كورب»، علي شبدار: «سعداء بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمكينها من إنجاز مهمتها في رحلة التحول الرقمي، حيث تشكل هذه الفئة من الشركات حالياً أكثر من 90% من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، ما يجعلها تلعب دوراً فاعلاً في النمو الاقتصادي المحلي والتنمية المستدامة».

مساعدة

ومن المتوقع أن يساعد المصرف الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى أكثر من 70%، بحلول نهاية عام 2021.

برنامج استراتيجي

يتزامن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة التي وقّعها مصرف الإمارات للتنمية، مع تدشين البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف، الذي يركز على أن يكون المحفز والمحرك الإضافي الطموح لتطوير وتمكين الاقتصاد الإماراتي، وداعماً رئيساً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما ترتكز رسالة ومهمة المصرف على دعم أجندة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمكين الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وكذلك تعزيز التقنيات المبتكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

• زيادة مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 70% بنهاية 2021.

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