شركة ناشئة في دبي تختبر أداء المركبات ذاتية القيادة على طرق لاس فيغاس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ديرك» Derq الناشئة ضمن حاضنة «in5» والمتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، أنها عقدت شراكة هي الأولى من نوعها مع شركة «موشنال» Motional المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية، لاختبار كيفية أداء المركبات ذاتية القيادة مع بنية تحتية ذكية في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وتعتبر «ديرك» شركة ذكاء اصطناعي مقرها دبي وديترويت، نشأت فكرتها في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي متخصصة في تحليلات الفيديو التي تدعم وتعزز مستقبل الطرق لتحقيق حركة آمنة وفعالة لمستخدمي الطرق والمركبات ذاتية القيادة.

وأوضحت «ديرك» في بيان أمس، أن نظامها لتصور البنية التحتية، سيوفر رؤية شاملة وفورية للطرق لمركبات «موشنال» ذاتية القيادة.

وأضافت أنه سيتم توصيل الكاميرات الموضوعة فوق تقاطعات لاس فيغاس المعقدة والمزدحمة، والتي تشهد نشاطاً كبيراً للمشاة وراكبي الدراجات وتقاطعات المركبات بأنظمة الذكاء الاصطناعي من «ديرك» التي بدورها ستنقل البيانات الحية إلى مركبات «موشنال».

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديرك»، الدكتور جورج عودة: «نحن متحمسون للاستفادة من هذه التجربة الفريدة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق رؤية القيادة في دبي بجعل 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030».

من جانبه، قال مدير عام مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن «(ديرك) حققت خطوات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فالتزامها بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين السلامة على الطرق سيعزز من مكانة دبي كمركز ابتكار رائد، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تصبح دبي واحدة من أولى المدن في العالم التي تشغل السيارات ذاتية القيادة».

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