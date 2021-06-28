«طيران الإمارات» توسع نطاق «جواز إياتا» ليشمل جميع المسارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات» أمس، أنها تخطط لتوسيع نطاق «جواز سفر إياتا» ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها أبرمت شراكة مع «الحصن»، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات «كوفيد-19» في دولة الإمارات لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

تطبيق

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها تقدم حالياً حل جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لعملائها الذين يسافرون إلى 10 مدن، موضحة أنه أصبح الآن بإمكان عملاء «طيران الإمارات»، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام «جواز سفر إياتا» للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك مواقع المختبرات المعتمدة لفحوص «PCR» وإدارة وثائق السفر الخاصة بالفيروس، مثل سجلات التطعيم والاختبارات.

وأضافت أن الركاب على تلك الرحلات يتلقون رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل تطبيق «جواز سفر إياتا» (IATA Travel Pass)، لافتة إلى أن التطبيق يتوافر حالياً لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»، كما أنه متاح أيضاً للعملاء حاملي جوازات السفر غير البيومترية.

توسع

وأكدت «طيران الإمارات»، أنها تواصل توسيع خططها لنشر حل «جواز سفر إياتا» عبر شبكتها العالمية، حيث تعمل الناقلة منذ بدء التجارب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومع شركائها، لتعزيز التجربة بناءً على ملاحظات العملاء. وكانت «طيران الإمارات» من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في أبريل الماضي التطبيق التجريبي لـ«جواز إياتا»، الذي يساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد-19».

مزيد من الراحة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «واصلنا على مدار الأشهر الماضية تسريع مشروعات التحقق من السفر باستخدام التكنولوجيا البيومترية (المقاييس الحيوية) والرقمية وعدم التلامس، لنوفر لعملائنا مزيداً من الراحة والضمان عند سفرهم مع (طيران الإمارات)». وأضاف أن «تلك المشروعات من مسارنا البيومتري في مطار دبي الدولي إلى مبادرات مثل (جواز سفر إياتا) والتكامل مع قواعد بيانات الهيئة الصحية، جميعها توفر فوائد متعددة تشمل تجارب أفضل للعملاء وتقليل استخدام الأوراق وتحسين الكفاءة والثقة في عمليات فحص وثائق السفر».

دمج

إلى ذلك ستقوم «طيران الإمارات»، اعتباراً من يوليو، المقبل بدمج تطبيق «الحصن» مع أنظمتها لإنهاء إجراءات السفر، وتوسيع نطاق تكاملها الحالي مع هيئة الصحة في دبي، ما يتيح لعملائها المسافرين من دولة الإمارات الاستفادة من التحقق الرقمي السريع والمريح لسجلات «كوفيد-19» الطبية، بغض النظر عن المكان في الدولة الذي أكملوا فيه التطعيم وأجروا اختبارات «PCR» والأجسام المضادة. وطمأنت الناقلة العملاء الذين يختارون السماح بالوصول إلى معلوماتهم الصحية عبر تطبيق «الحصن» لأغراض السفر، أن هذه المعلومات ستحذف من أنظمتها بمجرد اكتمال إجراءات السفر.

معلومات محدثة

يهدف حل «جواز سفر إياتا» الرقمي، الذي طوّره الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى تزويد الحكومات وشركات الطيران والمختبرات والركاب بمعلومات محدثة عن بروتوكولات «كوفيد-19» وتسهيل التدفق الآمن للمعلومات الأساسية بين جميع الجهات المعنية.

• التعاون مع «الحصن» يتيح لعملاء الناقلة الاستفادة من التحقق الرقمي لسجلات «كوفيد-19».

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