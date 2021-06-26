«الاتحادية للضرائب» تدعو المسجلين إلى الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات

المصدر: أبوظبي ■ وام

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين للضريبة في الدولة، للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات، والتي ينص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو 2021.

وأكدت الهيئة أن القرار الجديد حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الجاري على المسجلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.

شروط

وأوضحت الهيئة أن الشرط الأول يتمثل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر 2021، أي ألا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، بينما يتمثل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، وذلك بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.

غرامات

وأكدت الهيئة في إشعار وجهته إلى جميع المسجلين، أن أي مستحقات ضريبية غير مسددة قد تؤدي إلى تكبد المسجل غرامات إدارية قدرها 4% شهرياً تبدأ من تاريخ 28 يونيو 2021، بدلاً من الغرامة الإدارية اليومية بنسبة 1%، داعية المسجلين إلى التأكد من سداد كامل المستحقات الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتفادي تكبد غرامة إدارية بنسبة 4% في 28 يونيو 2021.

لوحة تحكم

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إنه من منطلق حرص الهيئة على ضمان التطبيق السلس والدقيق للقرار الجديد وتوفير مزيد من التسهيلات للمسجلين للاستفادة منه، ستطلق الهيئة لوحة تحكم متعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية، يمكن دخولها من لوحة التحكم الرئيسة للمسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، والتي تمكن المسجلين من الاطلاع على عدد من البيانات، منها مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة والمفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021، ومجموع الغرامات الإدارية الملغاة بعد 28 يونيو 2021.

توضيحان

وأضاف البستاني، أنه في إطار جهود الهيئة التوعوية المستمرة، فإنها أصدرت توضيحين عامين حول القرار الجديد عبر موقعها الإلكتروني، حيث تضمن التوضيح العام الأول تفاصيل التعديلات على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، لضمان اليقين بشأن تطبيق هذه الغرامات المعدلة، فيما تضمن التوضيح العام الثاني معلومات مفصلة حول الآلية المتبعة لإعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021.

بيانات لوحة التحكم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن البيانات التي تتيحها لوحة التحكم المتعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية، تشمل ما يلي:

■ مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة والمفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021.

■ مجموع الغرامات الإدارية الملغاة بعد 28 يونيو 2021، حيث قد يرتبط هذا المبلغ بغرامات مفروضة قبل 28 يونيو 2021، لكن تم اتخاذ القرار بإلغائها بعد 28 يونيو 2021.

■ صافي الغرامات الإدارية غير المسددة المفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021 (الفارق بين مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة قبل 28 يونيو 2021 ومجموع الغرامات الإدارية الملغاة بعد 28 يونيو 2021).

■ مجموع الغرامات الإدارية مستحقة الدفع وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «49» لسنة 2021، نسبة 30% من مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة المفروضة قبل 28 يونيو 2021 التي يجب تسويتها قبل 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد.

■ مجموع الغرامات الإدارية المسددة بعد 28 يونيو 2021 (الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو 2021 والتي يعتبر أنه تمت تسويتها بعد تاريخ 28 يونيو 2021).

■ الغرامات الإدارية المستحقة غير المسددة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «49» لسنة 2021 (الغرامات الإدارية التي لايزال من المتوقع تسويتها للاستفادة من إعادة التحديد).

■ الضريبة مستحقة الدفع (المستحقات الضريبية غير المسددة)، بحسب الإقرارات الضريبية المقدمة وأي تعديلات ناجمة عن تقديم تصريحات طوعية أو تقييمات ضريبية، وسيتم تحديثها بشكل يومي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، للتعرف إلى مقدار الضريبة غير المسددة والتي تخضع لغرامات تأخر السداد إذا لم يتم سدادها بحلول تاريخ السداد، ويجب أن تتم تسويتها قبل 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد.

■ صافي المستحقات التي يتوجب دفعها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «49» لسنة 2021 (مجموع الغرامات الإدارية والضريبة التي يتوجب تسويتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد)، وقد يخضع للتغيير «إما بالزيادة أو النقصان» حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 في حال تغيرت الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية غير المسددة.

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