«ستارز بلاي أرابيا» تؤسس مقرها الرئيس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة جديدة مع «ستارز بلاي أرابيا»، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، لتقوم الأخيرة بموجبها بتأسيس مقرها الرئيس في أبوظبي.

وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج الابتكار الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار بقيمة ملياري درهم، ويعتبر أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وستتمكن «ستارز بلاي أرابيا»، عبر تأسيس مقرها الرئيس في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، من تعزيز جهودها لإنتاج المحتوى الأصلي الذي يلبي تطلعات المشاهدين في المنطقة.

وتقدم «ستارز بلاي أرابيا»، التي تأسست في دولة الإمارات، المحتوى الترفيهي المميز لأكثر من 1.8 مليون مشترك في 20 دولة حول العالم، الذي يشمل أشهر الأفلام، والعروض التلفزيونية الحصرية، والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية.

ومنذ تأسيسها في عام 2015، حققت «ستارز بلاي أرابيا» معدل نمو لافتاً، وسجلت رقماً قياسياً في عام 2020 على مستوى المستخدمين والإيرادات ومعدلات مشاهدة المحتوى.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، إن «الاستثمارات الحكومية الكبيرة والتدفق المستمر للمواهب والكفاءات إلى جانب البنية التحتية القوية التي تدعم طموحات المبدعين من رواد الأعمال والشركات المختلفة، باتت ترسم ملامح مستقبل أكثر قوة وازدهاراً للقطاع الإبداعي في إمارة أبوظبي».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارز بلاي أرابيا»، معاذ شيخ، إن «تأسيس مقرنا الرئيس في إمارة أبوظبي سيمكننا من إنتاج المزيد من المحتوى الأصلي عبر إثراء شراكاتنا مع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإعلام، كما سيمنحنا تأسيس سحابتنا الجديدة القادرة على تلبية تطلعات المشاهدين».

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