«مورو» يتعاون مع «إنتل» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «إنتل» التكنولوجية، لتعزيز التعاون في تنفيذ وتسريع مبادرات التحول الرقمي في مركز البيانات الأخضر التابع لـ«مورو»، الذي يعد أول مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه وقّع المذكرة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، المهندس مروان بن حيدر، والمدير الإقليمي لقطاع مبيعات حوسبة المتعاملين في «إنتل» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي، طه خليفة.

وستعزز مذكرة التفاهم استثمارات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في «مورو»، بجانب دعم المبادرات في مجال الحلول الذكية.

وتركز المذكرة على مجالات متعددة، تشمل البنية التحتية السحابية، ومنصات التحليلات، والمدن الذكية، ونظم المراقبة بالفيديو، ومركز البيانات الأخضر، واستخدامات تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

وقال بن حيدر: «كونه إحدى أدوات تمكين مبادرة دبي (10X)، يسعى (مورو) دائماً لعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات الرائدة في مجالها». وأضاف أنه «من خلال التعاون مع (إنتل)، يتمثل هدفنا في تبادل المعرفة والخبرات، وتفعيل الاستراتيجيات المؤثرة التي ستعزز مكانتنا كخبراء تقنيين رئيسين محلياً وعالمياً».

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