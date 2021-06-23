اقتصادية دبي: 30 يونيو موعداً نهائياً لتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت اقتصادية دبي تمديد الموعد النهائي للشركات المسجلة في دبي، لتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» في السجل التجاري حتى 30 يونيو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي»، وتفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل.

ودعت اقتصادية دبي، الشركات المسجلة في إمارة دبي، إلى المبادرة للتسجيل، وتقديم بيانات «المستفيد الحقيقي» من خلال الخدمات الإلكترونية:

https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner

وأوضحت أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ويعد تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» جزءاً مهماً من تعزيز امتثال الشركات في دولة الإمارات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتضم المعلومات المطلوبة لتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» كلاً من: الاسم، الجنس، رقم الجواز، الجنسية، رقم الهاتف المحمول، عنوان الإقامة، ويشمل ذلك جميع المنشآت المرخصة في إمارة دبي بفئاتها كافة (تجارية، مهنية، صناعية)، وأشكالها القانونية.

وبإمكان المتعامل تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» عبر الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط

https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner

واختيار زر «إضافة/‏ تعديل المستفيد الحقيقي»، ليتم تحويله إلى شاشة أخرى لإدخال البيانات المطلوبة.

وذكرت اقتصادية دبي أنه يتم تنبيه المتعاملين لدى إجرائهم أي معاملة تسجيل وترخيص تلقائياً وعبر رسالة نصية، لتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» قبل إصدار إيصال دفع المعاملة المطلوبة، داعية المتعاملين إلى الدخول للرابط الوارد في الرسالة النصية، واتباع الإجراءات الموضحة ضمن الرابط لعمل اللازم.

وأوضحت أن ذلك ينطبق أيضاً على المتعاملين لدى تجديد رخصتهم تلقائياً عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 6969.

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